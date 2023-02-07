PHILIPSBURG — Philipsburg-Osceola Sr. High School has announced honor rolls for the second grading period of the 2022-23 school year.
Grade 9
High Honor Roll — Ava Bainey, Brooke Branton, Dannika Carlheim, Colton Chapman, Kaydence Clemmer, Connor Eichenlaub, Evan Eichenlaub, Lucas Emigh, Ava Ferguson, Natalee Fleck, Ace Foster, Emily Gustkey, Maddyx Hampton, Brody Hann, Hank Hazelton, Grace Henry, Gunnar Hubler, Kaycie Hughes, Adison Jarrett, Jayden Jones, Kaydince Kiessling, Talon Koptchak, Gavin Krause, Parker Lamb, Maxwell Martell, Henry Matia, Nicholas Matweecha, Brianna McDonald, Zackary Meyers, Alli Muir, Jack Nyman, Abigail Pelesky, Ezekiel Perez, Brynn Phillips, Tracy Potter, Addisyn Reams, Anastasia Ricciotti, Davian Ritchie, Kelby Rudy, Sadie Sankey, Jack Sulewski, Brian Swanson, Kai Thoma, Samuel Vesnesky, Anna Walker, Camryn Webster
Honor Roll: Aiden Anderson, Payton Barnett, Nolan Beish, Josslynne Blake, Carson Burleson, Dominic Davis, Robert Dillon, Gaaron Dinant, Sophia Dobo, Austin Duckett, Marleana DuVall, Sienna Ebert, Alayna Emala, Brayden Fleck, Daisy Glessner, Daniel Glessner, Julian Halsey, Scott Hann, Joseph Hanna, Parker Hemphill, Aaron Henninger, Eli Hoy, Caleb Hummel, Annabella Hunt, Lacey Irwin, Stella Jenkins, Jacob Lucas, Raya Lutz, Connor Matier, Kayleigh McGarry, Whitney Monoskey, Jana Mosley, Isabella Paul, Braylen Phillips, Hannah Robinson, Koby Souders, Alisha Surkovic, Matthew Thompson, Fischer White, Peyton Willis, Aubrey Wisor, Emma Wisor
Grade 10
High Honor Roll: Alaina Bamat, Lola Baughman, Natalie Betz, Alivia Bizzarri, Joshua Brant, Camryn Chverchko, Tristin Clark, Alayna Curtorillo, Annabelle Depto, LuAnn Dong, Ashley Faust, Olivia Gallaher, Alisyn Garcia, Austin Garcia, Connor Geyer, Emma Hoover, Ethan Ibberson, Dylan Koptchak, Erika Lucas, Madyson Malinich, Hannah Mandell, Alex McCulley, Samuel McCulley, Isabella Minarchick, Peyton Minarchick, Evelyn Raker, Matthew Rowles, Elizabeth Slogosky, Isaiah Smeal, Isaiah Versaw, Zacre Wagner, Ella Wallace, Peyton Warner, Collin Wert, Samuel Womer, Ciara Young
Honor Roll: Liberty Curtorillo, Rachel Demchak, Vincent Dillon, Jakeb Dixon, Mackenzie Fahr, Dustin Glessner, Ian Haney, Kylee Harper, Tanner Hugney, Megan Johnson, Todd Kowalcyk Jr., Robert Kyler, Macy Long, Chase Lupton, Cameron Mann, Samuel McDonald, Sean Meyers, Brayleigh Peters, Layne Russell, Evelyn Shaw, Jacob Shaw, Thomas Supina, Lily Warlow, Skylar Wheland, Sienna Wilsoncroft, Ava Wisniewski, Connor Yergin
Grade 11
High Honor Roll: Madeline Bainey, Maria Martinez, Dayton Barger, Madison Barger, Kinley Bender, Evan Bock, Alexis Branton, Owen Burns, Carson Carlheim, Madeline Cartwright, Benjamin Coudriet, Leon Dong, Trey Doyle, Mikaiya Dymeck, Marcus Gable, Ociee Harnish, Reese Hazelton, Nolan Hite, Megan Holencik, Olivia Hutton, Annie Johnson, Katryna Johnson, Jakodi Jones, Haydn Kephart, Mia Koptchak, Lenora Levonick, Madison Lumadue, Grant Lutz, Camden Mason, Chloe Matson, Grace McClure, Kiersten McGarry, Kate Meyers, Aidan Minarchick, Paige Mittelbrunn, Colton Moore, Isabell Paladina, Adrianna Romano, Ali Sankey, Khendyl Sharrer, Josivelle Sites, Kendra Smith, Dakota Suhoney, Tatelynne Swatsworth, Landon Weitoish, Kelis Wellings, Haylee Wood
Honor Roll: Devin Albright, Noah Ballenger, Joseph Bloom, Olivia Bolton, Zoey Bryan, Zoe Bumbarger, Joshua Davis, Samantha Daye, Christian Delozier, Paul Dobo, Lauren Dugan, Nathan Fleck, Lane Guy, Brandon Hahn, Skyler Hampton, Colton Hanson, Alex Hassinger, Caitlyn Irwin, Nicholas Johnson, Alexander Knepp, Tyler Kozak, Alivia Kramer, Mackenzie Lego, Zachary Lingle, Jacob Pancoast, Zachary Patrick, Ian Phillips, Tyke Phillips, Owen Plieseis, Liberty Reed, Anastyn Rodkey, Michael Rodriguez, Kristie Sharpless, Jay-Laa Stark, Olivia Stephenson, Leah Stone, Gavin Stover, Baylie Vroman, Gavin Walk, Makayla Weitoish
Grade 12
High Honor Roll: Riley Bickle, Sarah Bock, Mykenna Bryan, Branyelle Carns, Alexis Clark, Jacob Cole, Mischa Corrigan, Cassady Curtorillo, Alexander Depto, Jacob DeSimone, Gavin Emigh, Maddox Folmar, Benjamin Gustkey, Hayley Harper, Oliver Harpster, Emily Herr, Jaiden Johns, Rachel Jordan, Kristen Lansberry, Jacob Mann, Robert Massung Jr., Lillian Maxim, Jolee Monoskey, Chad Muckey, John Myers, Danelle Pannebaker, Kirste Perez, Logan Phillippi, Willow Phillips, Camden Potter, Manna Potter, Preston Putillion, Matthew Reese, Paige Rishel, Mikalina Romano, Gala Santic, Noah Schnarrs, Grace Shaw, Dawson Snyder, Jordyn Stamm, Brandon Supko, Eric Supko, Nicholas Swortwood, Reagan Thorp, Abby Vaux, Brandon Walker, Tanner Wildman, Kate Yoder
Honor Roll: Zachary Bumbarger, Trevor Cort, Gracie Cowfer, Cadence Croyle, Arianna Garcia, Daniel Gray, Alizza Hayward, Hannah High, Saphire Horsey, Emah Irvin, Brady Lewis, Kayla Lockett, Coope Miller, Elizabeth Miller, Nathaniel Mostyn, Dennis Prestash Jr., Parker Scaife, Devyn Suhoney, Brooklyn Williams, Jocelyn Williams, Olivia Williamson, Nicholas Wolfinger.