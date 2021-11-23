Clearfield Area Junior-Senior High School has announced its honor roll listing for the first quarter of the 2021-22 school year.
The following students from senior high grades 10-12 are listed below.
Grade 10
High Honors: Ethan Douglas Achmoody, Samantha Rose Anderson, Olivia Grace Bailey, Renee Christine Barr, Thomas Eugene Barrett, Gabriella Shea Baum, Lucy Grace Billotte, MaiKayla Jilynn Blake, Cole James Bloom, Luke Amadeo Bloom, Trenadi Alexis Bloom, Emelia Jane Brink, Kaylie Nicole Brown, Sarah J Buchwitz, Samantha Lynn Campolong, Carter James Chamberlain, Rylee Paige Charles, Austin Blake Clark, Danielle Janice Cline, Owen M Cowder, Cadence Kiramay Day, Will Francis Domico, Maranda Kae Dull, Baylee Lauren English, Ethan James Evilsizor, Evan Matthew Forcey, Elijah Jacob Fox, Brooklyn Grace Frantz, Haidyn Delano Funair, Faith Olivia Gardner, Jaylee Grace Gill, Venessamegan Jane Griffith, Dylan M Henry, Taylor Marie Hudson, Arika Skylar Jones, Brayden Jacob Kirk, Kira Brianna Knox, Augustus Maximillian Kulling, Alayna Raye Lansberry, Adam Jacob Larson, Nadia Grace Libreatori, Rayana Lichvarcik, Anthony Thomas Lopez, Natalie Jean Lumadue, Zoah Echo Mandel, Domenico Margarucci, Lydia Ann Martell, Emily J McCracken, Isaac Matthew Michael, Ally Lynnell Middleton, Alexandra Nicole Miller, Kylie Dawn Milligan, Wyatt Thomas Moore, Violet Avena Motch, Peyton Ashley Norris, Braylon Scot Obleman, Caiden Kellen Odrosky, Madison Marie Ogden, Katelyn Elizabeth Olson, Luke Andrew Pallo, Jenna Marie Perez, Robert Thomas Grant Powell, Isaac Allen Putt, Elijah Thomas-Clifton Quick, Chelsea Renee Radaker, Jordan Anthony Robey, Nolyn Sean Rockmore, Olivia Kathryn Rowles, Adelyn Janae Ruiz, Hunter Gaige Rumsky, Jacob Daniel Samsel, Savannah Gwendoline Shannon, Ella Marie Sheets, Aiden Christopher Shipley, Ruby Grace Singleton, Emma Raelynn Sones, Kassidy Grace Sorbera, Jesse James Swanson, Cody Blaine Taylor, Brookelynn Jade Teats, Anna Marie Twigg, Nicholas Michael Vaow, Cayleigh Elizabeth Walker, Alayna Rebecca Winters, Benjamin Mason Wriglesworth, Tracy Zhu.
Honors: Jaden Cole Albert, Nicholas Scott Barnum, Cayden Marcus Bell, Shania Lee Berchtold, David Bradley Bowers, Isaac Thomas Joel Bryan, Hayvin John Bumbarger, Luke Elson Casher, Clara Michelle Conklin, Warren Robert Diethrick, Fisher Richard Hale, Ethan Isaac Hoover, Micah Ray Johnson, Eliza Jane Knepp, Emily Nicole Lonjin, Keegan William MacDonald, Maxwell Thomas Maines, Jerome McDay, Grace Elizabeth Natoli, Lauren Joelle Olson, Jaden Elizabeth Paranich, Damon Lei Rinehart, Elliott Vaughn Robbins, Adam Rougeaux, Anna Elizabeth Ryan, Katherine Alexis Thomas, Nicholas Jeffrey Thorp, Ryan Aaron Welker, Dion Lewis Woods.
Grade 11
High Honors: Sasha Marie Ammerman, Danna Eileen Bender, Luke Joseph Billotte, Morgen Robert Billotte, Isabelle Marie Carfley, Sarah Leeann Catherman, Alazay Marie Clark, Prudence Ezra Delaney Corrigan, Dominick Frost Cowfer, Sarah Margarita Cutler, Briana Lee David, Jacob Allen Lee Doran, Julian Daniel English, Madison Elizabeth Evans, Hailey Jo Feather, Alaina Brooke Fedder, Braedon Robert Firanski, Isaac Benjamin Good, Camden James Gormont, Victoria Marie Graham, Willow Marie Green, Andon Thomas Greslick, Megan Rhyleigh Hamm, Sage Christina Hoppe, Hailey Elizabeth Jordan, Lindsey Marie Kerlin, Louis Jeffrey Kessler, Connor Ray Kyler, McKenna Nicole Lanager, Jocelyn Marie Larson, Mason Dane Lumadue, Ethan James Luzier, Karlee Nicole Luzier, Nicolette Carolina Maines, Mason Alec Marshall, Conner David McCracken, Cole Jacob Miller, Marissa Renee Miller, Michael J Miller, Ethan Wyatt Minor, Eric Lynn Myers, Rylee Carlene Ogden, Kara Ann Owens, Lanni Lynn Palmer, Emma Marie Quick, Peyton Rose Reese, Gavin Robert Rigdon, Chloe Ann Rowles, Mitchell Davis Rowles, Thea Skye Royer, Abby R Ryan, Riley Kay Ryen, Isaac James Samsel, Morgan Lynn Sattesahn, Abigail Elizabeth Simcox, Scarlett Ava Singleton, Lucas Hunter Skutt, Elizabeth Dawn Smith, Elle Nichole Smith, Beth Ann Struble, Denis Robert Swales, Cara Jean Turner, Joshua David Witherite, Jaycee Mae Wood, Alex Jed Wriglesworth, Owen Thomas Zelinski.
Honors: Christian William Boris, Nicholas Robert Collar, Nicholas Joseph Daugherty, Evan Judd Davis, Amarihia Starr Ditty, Izabelle Marie Flood, Braden Nathaniel Gardner, Aiden John Nathanial Graffius, Olivia Nicole Graham, Kathryn Elizabeth Harris, Hannah Rhennae High, Caleb Andrew Jackson, Tyler James Johnston, Patrick Willis Knepp, Gavin Scott Lukens, Cameron Lynn Luzier, Ava Grayce Lynch, Madison Leigh Martell, Lucy Jane Norris, Katlin Renee Ogden, Amira Nasser Saadawi, Levi William Shaw, Alana Marie Sheeder, Tristen James Sidorick, Morgan Nichole Stiles, Cheryl Lynn Thomas, Jaylin Reese Wood, Brooke Rilee Wright.
Grade 12
High Honors: Sierra Aleyce Ball, Olivia Grace Bender, Alexis Josephine Benton, Oliver Lewis Billotte, Christopher James Blowers, Lydia Grace Brown, Albany Mae Clark, Hunter Bower Cline, Alexis Marie Cole, Nicholas Brian Collins, Erick Robert Conaway, Shane Michael Coudriet, Axl David Cummings, Martin Andrew Daub, Javin Joseph Defelice, Aaron James Dickson, Maddix John Eamigh, Kyle Anthony Elensky, Kirsten Paige English, Michael Anthony Fester, Justin Joseph Fletcher, Jacob Donald Frantz, Luke Thomas Freeland, Ryan Derek Gearhart, Audrielle Lucille Goodrow, David Nelson III Graham, Macy Alexandra Green, Trenton Matthew Green, Christopher J Gregory, Emmalynne Kai-lei Groth, Nathen Fisher Hand, Damon Matthew Edwin Haney Woodling, Kyra D Henry, Kylee LeAnn Hertlein, Cassandra Marie Hipps, Emma Elizabeth Hipps, Lauryn Marie Kitchen, Karson Michael Kline, Hayden Douglas Kovalick, Cody Michael Kyler, Macey Ray Lauder, Scarlett Lane Hope LeBeau, Kaleb Michael Lee, Benjamin Matthew Leighow, Daulton Elwood Luzier, Kinser Duane Mayhew, Mallory Lynn McBride, Paige Camryn McCaulley, Jaylynn Justice McCoy, Grace Rion McCracken, Jordan Elizabeth McCracken, Mark Lee McGonigal, Adam Christopher Miller, Chloe Belle Odrosky, Tyler Edward Olson, Isaac Benjamin Owens, Maxwell Christopher Paul Cook, Kira Rae Pelton, Keara Dawn Plubell, John Ellsworth Poole, Makenzie Ann Potter, Emma Lynn Powell, Blake Anthony Prestash, Kayla Diane Reed, Lauren Margaret Ressler, Erika Belle Ritterson, Noah James Robbins, Anna Jade Rowles, Neven Keith Royer, Elizabeth Mae Ryan, Hannah Jo Salvatore-Trinidad, Shaylee Dawn Sharp, Kierra Danae Shaw, Luke Nicholas Sidorick, Thomas James Sipe, Joshua Greg Steele, Kayden Andrew Stiles, Jayden Edith Strathen, Skylynn Jane Teats, Curtis James Thompson, Izak Michael Thompson, Ty Nicolas Troxell, Abigail Marie Turner, Riley Renae Vaow, Madison Rose Wanamaker, Jade N Welker, Caleb Skyler Wilt, Sarina Zhu.
Honors: Brian Patrick Achmoody, Kamron Alexander Ardery, Nolan Andrew Barr, Wyatt Heinz Becker, William Welty Brickley, Alexis Storm Bumbarger, Zachary Michael Carfley, Alyssa Dawn Carlin, Carson Lyle Dixon, Eric Morgan Fletcher, Shiann Marie Graham, Dalton Reese Hummel, Zackary Scott Jenkins, Dakota Leon Knepp, Wyatt Owen McDylan Korb, Alex Timothy Lansberry, Abigel McKenzie Larson, Gabriel Thomas Love, Lyndi Savanah Maines, Nathan Joseph Natoli, Marissa Ann Neeper, Gauge Aaron Odrosky, Brock Mitchell Peacock, Chloe Sheylin Pflueger, Joseph Walter Robertson, Megan Nichole Rowles, Regan Renee Rupp, Alexis Nicole Seyler.