HYDE — The Clearfield boys soccer team was shut out by visiting Hollidaysburg 7-0 Tuesday at the Bison Sports Complex.
Brayden Callahan scored five goals for the Tigers, who outshot the Bison 20-1.
Clearfield slipped to 3-8 overall and 1-7 in the Mountain League.
The Bison travel to Bald Eagle Area Thursday.
Hollidaysburg 7, Clearfield 0
Scoring Summary
First Half
1, Byron Frank, H, 29:12.
2. Brayden Callahan, H, 36:48.
3. Brayden Callahan, H, 39:59.
Second Half
4. Brayden Callahan, H, 61:34.
5. Brayden Callahan, H, 69:48.
6. Brayden Callahan, H, 73:54.
7. Haddy Obeid H, 74:01.
Shots: Hollidaysburg 20, Clearfield 1.
Saves: Hollidaysburg (Dillon Wasney) 1, Clearfield (Todd Hallman) 11.
Corner kicks: Hollidaysburg 4, Clearfield 0.