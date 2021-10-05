HYDE — The Clearfield boys soccer team was shut out by visiting Hollidaysburg 7-0 Tuesday at the Bison Sports Complex.

Brayden Callahan scored five goals for the Tigers, who outshot the Bison 20-1.

Clearfield slipped to 3-8 overall and 1-7 in the Mountain League.

The Bison travel to Bald Eagle Area Thursday.

Hollidaysburg 7, Clearfield 0

Scoring Summary

First Half

1, Byron Frank, H, 29:12.

2. Brayden Callahan, H, 36:48.

3. Brayden Callahan, H, 39:59.

Second Half

4. Brayden Callahan, H, 61:34.

5. Brayden Callahan, H, 69:48.

6. Brayden Callahan, H, 73:54.

7. Haddy Obeid H, 74:01.

Shots: Hollidaysburg 20, Clearfield 1.

Saves: Hollidaysburg (Dillon Wasney) 1, Clearfield (Todd Hallman) 11.

Corner kicks: Hollidaysburg 4, Clearfield 0.

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