BASEBALL
LITTLE LEAGUE
Four Leaf Clover
Bigler;003;04—7;8;2
Lanse;631;43—17;16;2
WP—H. Lannen. LP—B. Ryen.
4H—R. Jordan. 3B—G. Dunlap, E. Reams. 2B—Dunlap, K. Dobo, D. Kindelberger, J. Stavoloa.
Clearfield
9 and 10
CBT;301;3—7;5;1
Eagles;120;2—5;4;0
WP—Ty Magnusson. LP—Hudson.
TEENER LEAGUE
CCYBL
Bigler;000;063;0—9;5;4
Croatian Club;103;017;x—12;7;5
WP—Tanner Kephart. LP—B. Rothrock.
2B—Maines, Coudriet; Ethan Webb. 3B—Tanner Kephart. HR—Michael Kitko 2.
Allport;200;036;2—13;16;1
Rainbow;110;000;0—2;5;5
WP—A. Guglielmi. LP—H. Williams.
2B—Guglielmi, T. Wilson, I. Tiracorda; Kushner. 3B—Z. Tiracorda.
SOFTBALL
U—12
Curwensville;002;011;0—4;6;1
WB Lightning;101;101;1—5;3;1
WP—Brielle Bainey (10 SO). LP—Addison Siple (16 SO).
3H—Addison Siple. 3B—Siple.