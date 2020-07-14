BASEBALL

LITTLE LEAGUE

Four Leaf Clover

Bigler;003;04—7;8;2

Lanse;631;43—17;16;2

WP—H. Lannen. LP—B. Ryen.

4H—R. Jordan. 3B—G. Dunlap, E. Reams. 2B—Dunlap, K. Dobo, D. Kindelberger, J. Stavoloa.

Clearfield

9 and 10

CBT;301;3—7;5;1

Eagles;120;2—5;4;0

WP—Ty Magnusson. LP—Hudson.

TEENER LEAGUE

CCYBL

Bigler;000;063;0—9;5;4

Croatian Club;103;017;x—12;7;5

WP—Tanner Kephart. LP—B. Rothrock.

2B—Maines, Coudriet; Ethan Webb. 3B—Tanner Kephart. HR—Michael Kitko 2.

Allport;200;036;2—13;16;1

Rainbow;110;000;0—2;5;5

WP—A. Guglielmi. LP—H. Williams.

2B—Guglielmi, T. Wilson, I. Tiracorda; Kushner. 3B—Z. Tiracorda.

SOFTBALL

U—12

Curwensville;002;011;0—4;6;1

WB Lightning;101;101;1—5;3;1

WP—Brielle Bainey (10 SO). LP—Addison Siple (16 SO).

3H—Addison Siple. 3B—Siple.

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