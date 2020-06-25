BASEBALL

Little League

Clearfield

Kurtz Bros.;102;003—6;9;3

Elks;000;100—1;1;1

WP—Braison Patrick. LP—Cooper Broad.

3H—Patrick. 3B—Patrick.

Clearfield-Mo Valley

MV Black;104;100—6;3;8

Clearfield Elks;100;84—13;12;0

WP—C. Diehl. LP—C. Dunlap. 

3H—J. Strishshock. 3B—H. Rumsky. 2B—M. Abernethy 2, J. Smith, C. Mital, Strishock, A. Hayward.

Curwensville

VFW;100;000—1;4;0

Gates Hardware;001;02x—3;6;2

WP—L. Neiswender. LP—Kaufman. Save—D. Lezzer.

2B—Hoyt, Neiswender 2.

Four Leaf Clover

Lanse;001—1;1;3

Drifting;243—9;5;0

WP—Dylan McGonigal (10 SO). LP—Gavin Dunlap.

3B—Max Gibson. 2B—Nick Parks.

Allport;260;218—19;16;1

Kylertown;012;140—8;7;1

WP—Brayden Williamson. LP—Drake Taylor.

4H—Conner Danko, Taylor. 3H—Williamson, Coby Kephart. HR—C. Kephart 2 (ITP), Danko (ITP). 3B—Kaleb Kio 2, Stephen Page, Taylor 2. 2B—Danko, Williamson.

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