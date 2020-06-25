BASEBALL
Little League
Clearfield
Kurtz Bros.;102;003—6;9;3
Elks;000;100—1;1;1
WP—Braison Patrick. LP—Cooper Broad.
3H—Patrick. 3B—Patrick.
Clearfield-Mo Valley
MV Black;104;100—6;3;8
Clearfield Elks;100;84—13;12;0
WP—C. Diehl. LP—C. Dunlap.
3H—J. Strishshock. 3B—H. Rumsky. 2B—M. Abernethy 2, J. Smith, C. Mital, Strishock, A. Hayward.
Curwensville
VFW;100;000—1;4;0
Gates Hardware;001;02x—3;6;2
WP—L. Neiswender. LP—Kaufman. Save—D. Lezzer.
2B—Hoyt, Neiswender 2.
Four Leaf Clover
Lanse;001—1;1;3
Drifting;243—9;5;0
WP—Dylan McGonigal (10 SO). LP—Gavin Dunlap.
3B—Max Gibson. 2B—Nick Parks.
Allport;260;218—19;16;1
Kylertown;012;140—8;7;1
WP—Brayden Williamson. LP—Drake Taylor.
4H—Conner Danko, Taylor. 3H—Williamson, Coby Kephart. HR—C. Kephart 2 (ITP), Danko (ITP). 3B—Kaleb Kio 2, Stephen Page, Taylor 2. 2B—Danko, Williamson.