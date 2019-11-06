The unofficial results of the 2019 Municipal Election held Nov. 5 are listed below, courtesy of the Clearfield County Election and Voter Registration Office. The results include 70 of 70 precincts including absentee ballots. These results do not reflect total write-in votes, which are expected to finished and certified in about two weeks, according to Director of Elections Dawn Graham. All results are unofficial until they are certified by the Clearfield County Board of Elections.
PRECINCTS COUNTED (OF 70);70;100.00
REGISTERED VOTERS - TOTAL;44,539
BALLOTS CAST - TOTAL;17,736
VOTER TURNOUT - TOTAL;39.82
Straight Party
VOTE FOR 1
Democratic (DEM);1,297;26.91
Republican (REP);3,522;73.09
CANDIDATE;VOTES;PERCENTAGE
Judge of the Superior Court
VOTE FOR 2
AMANDA GREEN-HAWKINS (DEM);4,409;14.70
DANIEL D MCCAFFERY (DEM);4,265;14.22
MEGAN MCCARTHY KING (REP);10,901;36.35
CHRISTYLEE PECK (REP);10,399;34.68
WRITE-IN;13;.04
District Attorney
WILLIAM A SHAW JR (DEM).;7,833;45.82
RYAN P SAYERS (REP);9,250;54.11
WRITE-IN;13;.08
County Commissioner
VOTE FOR 2
LISA A KOVALICK (DEM);6,375;20.31
DAVID S GLASS (DEM);6,425;20.47
JOHN A SOBEL (REP);9,485;30.22
TONY SCOTTO (REP);9,040;28.80
WRITE-IN;64;.20
County Treasurer
CAROL A FOX (DEM/REP);15,899;99.69
WRITE-IN;50;.31
Register and Recorder
MAURENE E INLOW (REP);14,822;99.59
WRITE-IN;61;.41
County Coroner
OLIVIA A CUTLER (DEM);5,056;30.09
KIM SHAFFER SNYDER (REP);11,740;69.86
WRITE-IN;9;.05
Tax Collector GRAMPIAN BOROUGH
WRITE-IN;9;100.00
Tax Collector BURNSIDE BOROUGH
WRITE-IN;5;100.00
Tax Collector GRAHAM TOWNSHIP
MARY BETH SPEIGLE (DEM/REP);305;95.02
WRITE-IN;16;4.98
Tax Collector NEWBURG BOROUGH
WRITE-IN;7;100.00
Tax Collector NEW WASHINGTON BOROUGH
WRITE-IN;0
Tax Collector PINE TOWNSHIP
WRITE-IN;1;100.00
Mayor DUBOIS CITY
RANDY E SCHMIDT (DEM/REP);1,232;97.93
WRITE-IN;26;2.07
Mayor IRVONA BOROUGH
WRITE-IN;42;100.00
Mayor GLEN HOPE BOROUGH
WRITE-IN;10;100.00
Mayor HOUTZDALE BOROUGH
IZEN JAY LINGENFELTER (REP);129;90.85
WRITE-IN;13;9.15
Mayor MAHAFFEY BOROUGH
WRITE-IN;21;100.00
Mayor RAMEY BOROUGH
WAYNE BERNDT (REP);97;91.51
WRITE-IN;9;8.49
Mayor TROUTVILLE BOROUGH
WRITE-IN;18;100.00
Mayor WESTOVER BOROUGH
WRITE-IN;5;100.00
City Controller DUBOIS CITY
SHANE T DIETZ (REP);1,109;98.93
WRITE-IN;12;1.07
Member of Council CLEARFIELD 1ST WARD
WRITE-IN;112;100.00
Member of Council CLEARFIELD 2ND WARD
MASON PATRICK STROUSE (REP);412;97.86
WRITE-IN;9;2.14
Member of Council CLEARFIELD 3RD WARD
WRITE-IN;24;100.00
Member of Council CLEARFIELD 4TH WARD
SCOTT HOWARD ORTASIC (DEM);172;93.99
WRITE-IN;11;6.01
Member of Council BRISBIN BOROUGH
VOTE FOR 2
WRITE-IN;29;100.00
Member of Council COALPORT BOROUGH
VOTE FOR 2
MICHAEL B GREGG (DEM/REP);74;47.44
CALVIN C GLASS (REP);46;29.49
WRITE-IN;36;23.08
Member of Council DUBOIS CITY
VOTE FOR 2
DIANE BERNARDO (DEM);746;42.60
EDWARD L WALSH (REP);975;55.68
WRITE-IN.;30;1.71
Member of Council GLEN HOPE BOROUGH
VOTE FOR 2
EDWARD C WELD (DEM);19;31.15
JERRY L DOTTS (REP);36;59.02
WRITE-IN;6;9.84
Member of Council NEWBURG BOROUGH
VOTE FOR 2
WRITE-IN;18;100.00
Member of Council NEW WASHINGTON BOROUGH
VOTE FOR 2
VANCE E MCLAUGHLIN (REP);25;52.08
RANDY A CHILCOTE (REP);23;47.92
WRITE-IN;0
Member of Council OSCEOLA MILLS BOROUGH
VOTE FOR 2
BENNY ALFRED RITCHIE (DEM/REP);116;40.56
WRITE-IN.;170;59.44
Member of Council WALLACETON BOROUGH
VOTE FOR 2
WRITE-IN;23;100.00
Member of Council GRAMPIAN BOROUGH
VOTE FOR 3
LEWIS EVERT WEBER (DEM);60;75.00
WRITE-IN;20;25.00
Member of Council IRVONA BOROUGH
VOTE FOR 3
WRITE-IN;73;100.00
Member of Council SANDY FALLS CREEK 2
VOTE FOR 3
CHARLES E CASE III (DEM);5;25.00
KEVIN D REYNOLDS (REP);8;40.00
BRIAN R LEECH (REP);7;35.00
WRITE-IN;0
Member of Council CHESTER HILL BOROUGH
VOTE FOR 3
WRITE-IN;29;100.00
Member of Council CURWENSVILLE BOROUGH
VOTE FOR 3
DAVID P DONAHUE (DEM);280;22.73
HARRIET L CARFLEY (DEM);222;18.02
RHONDA CARFLEY (DEM);191;15.50
KEITH ALLAN SIMCOX (REP);266;21.59
WRITE-IN.;273;22.16
Member of Council HOUTZDALE BOROUGH
VOTE FOR 3
MERLE D HAYWARD (DEM);101;26.93
JAMES L LOVE (REP);110;29.33
JESSE JOSEPH LAMISON (REP);148;39.47
WRITE-IN;16;4.27
Member of Council MAHAFFEY BOROUGH
VOTE FOR 3
WRITE-IN;58;100.00
Member of Council RAMEY BOROUGH
VOTE FOR 3
CALEB SCOTT WOODRING (REP);62;22.55
RUDOLPH B KOWALCYK (REP);74;26.91
ROBERT L MATCHOCK (REP);80;29.09
WRITE-IN;59;21.45
Member of Council TROUTVILLE BOROUGH
VOTE FOR 3
WRITE-IN;54;100.00
Member of Council BURNSIDE BOROUGH
VOTE FOR 4
WRITE-IN;39;100.00
Member of Council WESTOVER BOROUGH
VOTE FOR 4
WRITE-IN;54;100.00
Member of Council GRAMPIAN BOROUGH
WRITE-IN;6;100.00
Member of Council IRVONA BOROUGH
WRITE-IN;18;100.00
Member of Council BRISBIN BOROUGH
WRITE-IN;9;100.00
Member of Council CLEARFIELD 1ST WARD
WRITE-IN;44;100.00
Member of Council CURWENSVILLE BOROUGH
THOMAS EDWARD CARFLEY (DEM);222;68.52
WRITE-IN;102;31.48
Member of Council GLEN HOPE BOROUGH
WRITE-IN;7;100.00
Member of Council MAHAFFEY BOROUGH
WRITE-IN;16;100.00
Member of Council OSCEOLA MILLS BOROUGH
BENNY ALFRED RITCHIE (REP);83;45.11
WRITE-IN;101;54.89
Member of Council TROUTVILLE BOROUGH
WRITE-IN;16;100.00
Member of Council WALLACETON BOROUGH
WRITE-IN;10;100.00
Member of Council NEWBURG BOROUGH
VOTE FOR 2
WRITE-IN;9;100.00
Member of Council BURNSIDE BOROUGH
VOTE FOR 3
CHARLES A SMITH (DEM);23;48.94
WRITE-IN;24;51.06
Supervisor BECCARIA TOWNSHIP
RICHARD D YOUNGKIN (REP);361;97.04
WRITE-IN;11;2.96
Supervisor BELL TOWNSHIP
KENNETH R VORIS (REP);123;100.00
WRITE-IN;0
Supervisor BIGLER TOWNSHIP
DWAYNE B DELATTRE (DEM);139;43.71
BARRY RAYMOND REAMS (REP);177;55.66
WRITE-IN;2;.63
Supervisor BLOOM TOWNSHIP
MICHAEL D HOLLABAUGH (REP);95;98.96
WRITE-IN;1;1.04
Supervisor BOGGS TOWNSHIP
DARRYL MARTIN LASHINSKY (DEM/REP);306;94.44
WRITE-IN;18;5.56
Supervisor BRADFORD TOWNSHIP
DENNIS N MULHOLLAN JR (REP/DEM);650;96.01
WRITE-IN;27;3.99
Supervisor BRADY TOWNSHIP
WILLIAM T HARVEY JR (DEM);159;42.86
MARK A KRACH (REP);212;57.14
WRITE-IN;0
Supervisor BURNSIDE TOWNSHIP
WRITE-IN;146;100.00
Supervisor CHEST TOWNSHIP
KEVIN M HUTTON (DEM/REP);99;94.29
WRITE-IN;6;5.71
Supervisor COOPER TOWNSHIP
WILLIAM W DOLBY (DEM);146;27.34
CHARLES R SAGGESE (REP);313;58.61
WRITE-IN;75;14.04
Supervisor COVINGTON TOWNSHIP
MERLE B ROUSSEY (DEM);43;23.12
TODD R FEDDER (REP);143;76.88
WRITE-IN;0
Supervisor DECATUR TOWNSHIP
MICHAEL JOHN SHIMMEL (DEM);279;45.29
WILLIAM M VOGLE (REP);329;53.41
WRITE-IN;8;1.30
Supervisor FERGUSON TOWNSHIP
LLOYD BUB HARNISH (REP);100;93.46
WRITE-IN;7;6.54
Supervisor GULICH TOWNSHIP
KEVIN D PHILLIPS (DEM/REP);247;72.01
WRITE-IN;96;27.99
Supervisor GIRARD TOWNSHIP
ROGER P BUCK (REP);81;72.32
WRITE-IN;31;27.68
Supervisor GOSHEN TOWNSHIP
JAMES R SANKEY (REP);83;95.40
WRITE-IN;4;4.60
Supervisor GRAHAM TOWNSHIP
ALLEN GENE HUBLER (REP/DEM);319;97.85
WRITE-IN;7;2.15
Supervisor GREENWOOD TOWNSHIP
VOTE FOR 1
JOHN C BARRETT (REP);89;89.90
WRITE-IN;10;10.10
Supervisor HUSTON TOWNSHIP
VOTE FOR 1
CHARLES M RIO (DEM);137;48.93
MARLEEN MERAGLIA (REP);137;48.93
WRITE-IN;6;2.14
Supervisor JORDAN TOWNSHIP
ROGER G KRITZER (REP);104;100.00
WRITE-IN;0
Supervisor KARTHAUS TOWNSHIP
BENJAMIN ROY HOFFMAN (REP);99;83.90
WRITE-IN;19;16.10
Supervisor KNOX TOWNSHIP
STANLEY N DENNIS SR (DEM/REP);104;98.11
WRITE-IN;2;1.89
Supervisor LAWRENCE TOWNSHIP
VOTE FOR 1
DANIEL G MITCHELL SR (DEM);764;41.23
BRIAN E COLLINS (REP);1,086;58.61
WRITE-IN;3;.16
Supervisor MORRIS TOWNSHIP
EMERSON REAMS (DEM);345;49.36
JOSIAH U JONES (REP);352;50.36
WRITE-IN;2;.29
Supervisor PENN TOWNSHIP
JOSEPH C PENTZ (REP);317;97.84
WRITE-IN;7;2.16
Supervisor PIKE TOWNSHIP
MARK ANTHONY COLLINS (REP);503;98.05
WRITE-IN;10;1.95
Supervisor PINE TOWNSHIP
DAVID LEE JOHNSON (REP);19;100.00
WRITE-IN;0
Supervisor UNION TOWNSHIP
VAL E ORCUTT (REP/DEM);236;98.33
WRITE-IN;4;1.67
Supervisor WOODWARD TOWNSHIP
VOTE FOR 1
ROBERT ALLEN BAKER JR (DEM);229;95.42
WRITE-IN;11;4.58
Supervisor SANDY TOWNSHIP
VOTE FOR 2
WILLIAM A BEERS JR (REP/DEM);1,854;49.84
SAMUEL J MOLLICA III (REP/DEM);1,827;49.11
WRITE-IN;39;1.05
Supervisor DECATUR TOWNSHIP
VOTE FOR 1
MICHAEL JOHN SHIMMEL (DEM);198;31.63
JAMES M RICE (REP);426;68.05
WRITE-IN;2;.32
Supervisor PINE TOWNSHIP
LA MESE MP JOHNSON (REP);18;94.74
WRITE-IN;1;5.26
Supervisor BOGGS TOWNSHIP
DARRYL MARTIN LASHINSKY (DEM/REP);297;92.52
WRITE-IN;24;7.48
Supervisor GREENWOOD TOWNSHIP
WRITE-IN;30;100.00
Supervisor JORDAN TOWNSHIP
DONALD E WHARTON JR (REP);101;99.02
WRITE-IN;1;.98
School Director At Large WEST BRANCH SCHOOL DISTRICT
DONALD P YONTOSH SR (DEM);760;38.46
ROBERT J SEPRISH (REP);1,135;57.44
WRITE-IN;81;4.10
School Director At Large HARMONY AREA SCHOOL DISTRICT
VOTE FOR 2
KATHLEEN L COWDEN (DEM/REP)31086.59
WRITE-IN;4;13.41
School Director At Large CLEARFIELD AREA SCHOOL DISTRICT
VOTE FOR 5
GAIL C RALSTON (DEM/REP);3,435;20.00
LARRY A PUTT (DEM/REP);3,497;20.37
SUSAN E MIKESELL (DEM/REP);3,313;19.29
PHILIP E CARR (DEM/REP);3,282;19.11
TIM MORGAN (DEM/REP);3,537;20.60
WRITE-IN;107;.62
School Director At Large
CURWENSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT
VOTE FOR 5
LOIS A RICHARDS (DEM/REP);1,243;16.34
MELISSA MAINES-SOPIC (DEM);652;8.57
NICHOLAS S KOLESAR (DEM);629;8.27
CARRIE A WARREN (DEM);574;7.55
GARY WITHEROW (DEM/REP);1,090;14.33
BETH A CALDWELL (REP);1,160;15.25
LAURA MARIE PENTZ (REP);1,118;14.70
ROBERT E DELUCCIA (REP);1,085;14.26
WRITE-IN;56;.74
School Director At Large
MOSHANNON VALLEY AREA SCHOOL DISTRICT
VOTE FOR 5
NATHAN M DOTTS (DEM/REP);1,165;20.38
ALBERT AJ ADAMS (DEM/REP);1,101;19.27
LARRY J SAUPP (DEM/REP);1,013;17.73
RUTH L SAUPP (DEM/REP);1,006;17.60
CASSANDRA M KITKO (DEM/REP);1,283;22.45
WRITE-IN;147;2.57
School Director At Large
PURCHASE LINE AREA SCHOOL DISTRICT
VOTE FOR 5
SCOTT A BEER (DEM/REP);216;19.46
PAM GARDNER (DEM/REP);210;18.92
JEFFREY S MOUNTAIN (DEM/REP);205;18.47
RAYMOND T KAUFFMAN (DEM/REP);250;22.52
ROY A BUTCH MARKLE (DEM/REP);222;20.00
WRITE-IN;7;.63
School Director At Large CLEARFIELD AREA SCHOOL DISTRICT
MARY ANNE WESDOCK JACKSON (DEM/REP);3,850;99.43
WRITE-IN;22;.57
School Director At Large
MOSHANNON VALLEY AREA SCHOOL DISTRICT
WRITE-IN;71;100.00
School Director PHILIPSBURG/OSCEOLA AREA - REGION 6
ESTELLE ELIZABETH BOWMAN (DEM);118;90.08
WRITE-IN.;13;9.92
School Director PHILIPSBURG/OSCEOLA AREA - REGION 9
LINDA K BUSH (DEM/REP);273;96.81
WRITE-IN;9;3.19
School Director WEST BRANCH SCHOOL DISTRICT REGION I
CHRISTINA M BROWN (REP);446;97.59
WRITE-IN;11;2.41
School Director DUBOIS AREA SCHOOL DISTRICT-DISTRICT B
GILBERT J BARKER (DEM/REP);2,645;99.55
WRITE-IN;12;.45
School Director GLENDALE AREA SCHOOL DISTRICT REGION III
KAY LYNN STIVER (DEM/REP);192;98.97
WRITE-IN;2;1.03
School Director HARMONY AREA SCHOOL DISTRICT REGION II
WRITE-IN;31;100.00
School Director HARMONY AREA SCHOOL DISTRICT REGION III
SUSAN E GALLAHER (DEM);103;97.17
WRITE-IN;3;2.83
School Director WEST BRANCH SCHOOL DISTRICT REGION II
JAMES E EMIGH (DEM/REP);520;99.81
WRITE-IN;1;.19
School Director WEST BRANCH SCHOOL DISTRICT REGION III
WRITE-IN;46;100.00
School Director DUBOIS AREA SCHOOL DISTRICT-DISTRICT A
VOTE FOR 2
DUSTAN R DODD (DEM/REP);1,236;96.87
WRITE-IN;40;3.13
School Director DUBOIS AREA SCHOOL DISTRICT-DISTRICT C
VOTE FOR 2
MARK J GILGA (DEM/REP);315;51.05
ROBERT G WACHOB (DEM/REP);289;46.84
WRITE-IN;13;2.11
School Director GLENDALE AREA SCHOOL DISTRICT REGION II
VOTE FOR 2
JEFFREY S GALLAHER (DEM/REP);268;44.52
RICHARD JAMES CREE (REP);320;53.16
WRITE-IN;14;2.33