The unofficial results of the 2019 Municipal Election held Nov. 5 are listed below, courtesy of the Clearfield County Election and Voter Registration Office. The results include 70 of 70 precincts including absentee ballots. These results do not reflect total write-in votes, which are expected to finished and certified in about two weeks, according to Director of Elections Dawn Graham. All results are unofficial until they are certified by the Clearfield County Board of Elections.

PRECINCTS COUNTED (OF 70);70;100.00

REGISTERED VOTERS - TOTAL;44,539

BALLOTS CAST - TOTAL;17,736

VOTER TURNOUT - TOTAL;39.82

Straight Party

VOTE FOR 1

Democratic (DEM);1,297;26.91

Republican (REP);3,522;73.09

CANDIDATE;VOTES;PERCENTAGE

Judge of the Superior Court

VOTE FOR 2

AMANDA GREEN-HAWKINS (DEM);4,409;14.70

DANIEL D MCCAFFERY (DEM);4,265;14.22

MEGAN MCCARTHY KING (REP);10,901;36.35

CHRISTYLEE PECK (REP);10,399;34.68

WRITE-IN;13;.04

District Attorney

WILLIAM A SHAW JR (DEM).;7,833;45.82

RYAN P SAYERS (REP);9,250;54.11

WRITE-IN;13;.08

County Commissioner

VOTE FOR 2

LISA A KOVALICK (DEM);6,375;20.31

DAVID S GLASS (DEM);6,425;20.47

JOHN A SOBEL (REP);9,485;30.22

TONY SCOTTO (REP);9,040;28.80

WRITE-IN;64;.20

County Treasurer

CAROL A FOX (DEM/REP);15,899;99.69

WRITE-IN;50;.31

Register and Recorder

MAURENE E INLOW (REP);14,822;99.59

WRITE-IN;61;.41

County Coroner

OLIVIA A CUTLER (DEM);5,056;30.09

KIM SHAFFER SNYDER (REP);11,740;69.86

WRITE-IN;9;.05

Tax Collector GRAMPIAN BOROUGH

WRITE-IN;9;100.00

Tax Collector BURNSIDE BOROUGH

WRITE-IN;5;100.00

Tax Collector GRAHAM TOWNSHIP

MARY BETH SPEIGLE (DEM/REP);305;95.02

WRITE-IN;16;4.98

Tax Collector NEWBURG BOROUGH

WRITE-IN;7;100.00

Tax Collector NEW WASHINGTON BOROUGH

WRITE-IN;0

Tax Collector PINE TOWNSHIP

WRITE-IN;1;100.00

Mayor DUBOIS CITY

RANDY E SCHMIDT (DEM/REP);1,232;97.93

WRITE-IN;26;2.07

Mayor IRVONA BOROUGH

WRITE-IN;42;100.00

Mayor GLEN HOPE BOROUGH

WRITE-IN;10;100.00

Mayor HOUTZDALE BOROUGH

IZEN JAY LINGENFELTER (REP);129;90.85

WRITE-IN;13;9.15

Mayor MAHAFFEY BOROUGH

WRITE-IN;21;100.00

Mayor RAMEY BOROUGH

WAYNE BERNDT (REP);97;91.51

WRITE-IN;9;8.49

Mayor TROUTVILLE BOROUGH

WRITE-IN;18;100.00

Mayor WESTOVER BOROUGH

WRITE-IN;5;100.00

City Controller DUBOIS CITY

SHANE T DIETZ (REP);1,109;98.93

WRITE-IN;12;1.07

Member of Council CLEARFIELD 1ST WARD

WRITE-IN;112;100.00

Member of Council CLEARFIELD 2ND WARD

MASON PATRICK STROUSE (REP);412;97.86

WRITE-IN;9;2.14

Member of Council CLEARFIELD 3RD WARD

WRITE-IN;24;100.00

Member of Council CLEARFIELD 4TH WARD

SCOTT HOWARD ORTASIC (DEM);172;93.99

WRITE-IN;11;6.01

Member of Council BRISBIN BOROUGH

VOTE FOR 2

WRITE-IN;29;100.00

Member of Council COALPORT BOROUGH

VOTE FOR 2

MICHAEL B GREGG (DEM/REP);74;47.44

CALVIN C GLASS (REP);46;29.49

WRITE-IN;36;23.08

Member of Council DUBOIS CITY

VOTE FOR 2

DIANE BERNARDO (DEM);746;42.60

EDWARD L WALSH (REP);975;55.68

WRITE-IN.;30;1.71

Member of Council GLEN HOPE BOROUGH

VOTE FOR 2

EDWARD C WELD (DEM);19;31.15

JERRY L DOTTS (REP);36;59.02

WRITE-IN;6;9.84

Member of Council NEWBURG BOROUGH

VOTE FOR 2

WRITE-IN;18;100.00

Member of Council NEW WASHINGTON BOROUGH

VOTE FOR 2

VANCE E MCLAUGHLIN (REP);25;52.08

RANDY A CHILCOTE (REP);23;47.92

WRITE-IN;0

Member of Council OSCEOLA MILLS BOROUGH

VOTE FOR 2

BENNY ALFRED RITCHIE (DEM/REP);116;40.56

WRITE-IN.;170;59.44

Member of Council WALLACETON BOROUGH

VOTE FOR 2

WRITE-IN;23;100.00

Member of Council GRAMPIAN BOROUGH

VOTE FOR 3

LEWIS EVERT WEBER (DEM);60;75.00

WRITE-IN;20;25.00

Member of Council IRVONA BOROUGH

VOTE FOR 3

WRITE-IN;73;100.00

Member of Council SANDY FALLS CREEK 2

VOTE FOR 3

CHARLES E CASE III (DEM);5;25.00

KEVIN D REYNOLDS (REP);8;40.00

BRIAN R LEECH (REP);7;35.00

WRITE-IN;0

Member of Council CHESTER HILL BOROUGH

VOTE FOR 3

WRITE-IN;29;100.00

Member of Council CURWENSVILLE BOROUGH

VOTE FOR 3

DAVID P DONAHUE (DEM);280;22.73

HARRIET L CARFLEY (DEM);222;18.02

RHONDA CARFLEY (DEM);191;15.50

KEITH ALLAN SIMCOX (REP);266;21.59

WRITE-IN.;273;22.16

Member of Council HOUTZDALE BOROUGH

VOTE FOR 3

MERLE D HAYWARD (DEM);101;26.93

JAMES L LOVE (REP);110;29.33

JESSE JOSEPH LAMISON (REP);148;39.47

WRITE-IN;16;4.27

Member of Council MAHAFFEY BOROUGH

VOTE FOR 3

WRITE-IN;58;100.00

Member of Council RAMEY BOROUGH

VOTE FOR 3

CALEB SCOTT WOODRING (REP);62;22.55

RUDOLPH B KOWALCYK (REP);74;26.91

ROBERT L MATCHOCK (REP);80;29.09

WRITE-IN;59;21.45

Member of Council TROUTVILLE BOROUGH

VOTE FOR 3

WRITE-IN;54;100.00

Member of Council BURNSIDE BOROUGH

VOTE FOR 4

WRITE-IN;39;100.00

Member of Council WESTOVER BOROUGH

VOTE FOR 4

WRITE-IN;54;100.00

Member of Council GRAMPIAN BOROUGH

WRITE-IN;6;100.00

Member of Council IRVONA BOROUGH

WRITE-IN;18;100.00

Member of Council BRISBIN BOROUGH

WRITE-IN;9;100.00

Member of Council CLEARFIELD 1ST WARD

WRITE-IN;44;100.00

Member of Council CURWENSVILLE BOROUGH

THOMAS EDWARD CARFLEY (DEM);222;68.52

WRITE-IN;102;31.48

Member of Council GLEN HOPE BOROUGH

WRITE-IN;7;100.00

Member of Council MAHAFFEY BOROUGH

WRITE-IN;16;100.00

Member of Council OSCEOLA MILLS BOROUGH

BENNY ALFRED RITCHIE (REP);83;45.11

WRITE-IN;101;54.89

Member of Council TROUTVILLE BOROUGH

WRITE-IN;16;100.00

Member of Council WALLACETON BOROUGH

WRITE-IN;10;100.00

Member of Council NEWBURG BOROUGH

VOTE FOR 2

WRITE-IN;9;100.00

Member of Council BURNSIDE BOROUGH

VOTE FOR 3

CHARLES A SMITH (DEM);23;48.94

WRITE-IN;24;51.06

Supervisor BECCARIA TOWNSHIP

RICHARD D YOUNGKIN (REP);361;97.04

WRITE-IN;11;2.96

Supervisor BELL TOWNSHIP

KENNETH R VORIS (REP);123;100.00

WRITE-IN;0

Supervisor BIGLER TOWNSHIP

DWAYNE B DELATTRE (DEM);139;43.71

BARRY RAYMOND REAMS (REP);177;55.66

WRITE-IN;2;.63

Supervisor BLOOM TOWNSHIP

MICHAEL D HOLLABAUGH (REP);95;98.96

WRITE-IN;1;1.04

Supervisor BOGGS TOWNSHIP

DARRYL MARTIN LASHINSKY (DEM/REP);306;94.44

WRITE-IN;18;5.56

Supervisor BRADFORD TOWNSHIP

DENNIS N MULHOLLAN JR (REP/DEM);650;96.01

WRITE-IN;27;3.99

Supervisor BRADY TOWNSHIP

WILLIAM T HARVEY JR (DEM);159;42.86

MARK A KRACH (REP);212;57.14

WRITE-IN;0

Supervisor BURNSIDE TOWNSHIP

WRITE-IN;146;100.00

Supervisor CHEST TOWNSHIP

KEVIN M HUTTON (DEM/REP);99;94.29

WRITE-IN;6;5.71

Supervisor COOPER TOWNSHIP

WILLIAM W DOLBY (DEM);146;27.34

CHARLES R SAGGESE (REP);313;58.61

WRITE-IN;75;14.04

Supervisor COVINGTON TOWNSHIP

MERLE B ROUSSEY (DEM);43;23.12

TODD R FEDDER (REP);143;76.88

WRITE-IN;0

Supervisor DECATUR TOWNSHIP

MICHAEL JOHN SHIMMEL (DEM);279;45.29

WILLIAM M VOGLE (REP);329;53.41

WRITE-IN;8;1.30

Supervisor FERGUSON TOWNSHIP

LLOYD BUB HARNISH (REP);100;93.46

WRITE-IN;7;6.54

Supervisor GULICH TOWNSHIP

KEVIN D PHILLIPS (DEM/REP);247;72.01

WRITE-IN;96;27.99

Supervisor GIRARD TOWNSHIP

ROGER P BUCK (REP);81;72.32

WRITE-IN;31;27.68

Supervisor GOSHEN TOWNSHIP

JAMES R SANKEY (REP);83;95.40

WRITE-IN;4;4.60

Supervisor GRAHAM TOWNSHIP

ALLEN GENE HUBLER (REP/DEM);319;97.85

WRITE-IN;7;2.15

Supervisor GREENWOOD TOWNSHIP

VOTE FOR 1

JOHN C BARRETT (REP);89;89.90

WRITE-IN;10;10.10

Supervisor HUSTON TOWNSHIP

VOTE FOR 1

CHARLES M RIO (DEM);137;48.93

MARLEEN MERAGLIA (REP);137;48.93

WRITE-IN;6;2.14

Supervisor JORDAN TOWNSHIP

ROGER G KRITZER (REP);104;100.00

WRITE-IN;0

Supervisor KARTHAUS TOWNSHIP

BENJAMIN ROY HOFFMAN (REP);99;83.90

WRITE-IN;19;16.10

Supervisor KNOX TOWNSHIP

STANLEY N DENNIS SR (DEM/REP);104;98.11

WRITE-IN;2;1.89

Supervisor LAWRENCE TOWNSHIP

VOTE FOR 1

DANIEL G MITCHELL SR (DEM);764;41.23

BRIAN E COLLINS (REP);1,086;58.61

WRITE-IN;3;.16

Supervisor MORRIS TOWNSHIP

EMERSON REAMS (DEM);345;49.36

JOSIAH U JONES (REP);352;50.36

WRITE-IN;2;.29

Supervisor PENN TOWNSHIP

JOSEPH C PENTZ (REP);317;97.84

WRITE-IN;7;2.16

Supervisor PIKE TOWNSHIP

MARK ANTHONY COLLINS (REP);503;98.05

WRITE-IN;10;1.95

Supervisor PINE TOWNSHIP

DAVID LEE JOHNSON (REP);19;100.00

WRITE-IN;0

Supervisor UNION TOWNSHIP

VAL E ORCUTT (REP/DEM);236;98.33

WRITE-IN;4;1.67

Supervisor WOODWARD TOWNSHIP

VOTE FOR 1

ROBERT ALLEN BAKER JR (DEM);229;95.42

WRITE-IN;11;4.58

Supervisor SANDY TOWNSHIP

VOTE FOR 2

WILLIAM A BEERS JR (REP/DEM);1,854;49.84

SAMUEL J MOLLICA III (REP/DEM);1,827;49.11

WRITE-IN;39;1.05

Supervisor DECATUR TOWNSHIP

VOTE FOR 1

MICHAEL JOHN SHIMMEL (DEM);198;31.63

JAMES M RICE (REP);426;68.05

WRITE-IN;2;.32

Supervisor PINE TOWNSHIP

LA MESE MP JOHNSON (REP);18;94.74

WRITE-IN;1;5.26

Supervisor BOGGS TOWNSHIP

DARRYL MARTIN LASHINSKY (DEM/REP);297;92.52

WRITE-IN;24;7.48

Supervisor GREENWOOD TOWNSHIP

WRITE-IN;30;100.00

Supervisor JORDAN TOWNSHIP

DONALD E WHARTON JR (REP);101;99.02

WRITE-IN;1;.98

School Director At Large WEST BRANCH SCHOOL DISTRICT

DONALD P YONTOSH SR (DEM);760;38.46

ROBERT J SEPRISH (REP);1,135;57.44

WRITE-IN;81;4.10

School Director At Large HARMONY AREA SCHOOL DISTRICT

VOTE FOR 2

KATHLEEN L COWDEN (DEM/REP)31086.59

WRITE-IN;4;13.41

School Director At Large CLEARFIELD AREA SCHOOL DISTRICT

VOTE FOR 5

GAIL C RALSTON (DEM/REP);3,435;20.00

LARRY A PUTT (DEM/REP);3,497;20.37

SUSAN E MIKESELL (DEM/REP);3,313;19.29

PHILIP E CARR (DEM/REP);3,282;19.11

TIM MORGAN (DEM/REP);3,537;20.60

WRITE-IN;107;.62

School Director At Large

CURWENSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT

VOTE FOR 5

LOIS A RICHARDS (DEM/REP);1,243;16.34

MELISSA MAINES-SOPIC (DEM);652;8.57

NICHOLAS S KOLESAR (DEM);629;8.27

CARRIE A WARREN (DEM);574;7.55

GARY WITHEROW (DEM/REP);1,090;14.33

BETH A CALDWELL (REP);1,160;15.25

LAURA MARIE PENTZ (REP);1,118;14.70

ROBERT E DELUCCIA (REP);1,085;14.26

WRITE-IN;56;.74

School Director At Large

MOSHANNON VALLEY AREA SCHOOL DISTRICT

VOTE FOR 5

NATHAN M DOTTS (DEM/REP);1,165;20.38

ALBERT AJ ADAMS (DEM/REP);1,101;19.27

LARRY J SAUPP (DEM/REP);1,013;17.73

RUTH L SAUPP (DEM/REP);1,006;17.60

CASSANDRA M KITKO (DEM/REP);1,283;22.45

WRITE-IN;147;2.57

School Director At Large

PURCHASE LINE AREA SCHOOL DISTRICT

VOTE FOR 5

SCOTT A BEER (DEM/REP);216;19.46

PAM GARDNER (DEM/REP);210;18.92

JEFFREY S MOUNTAIN (DEM/REP);205;18.47

RAYMOND T KAUFFMAN (DEM/REP);250;22.52

ROY A BUTCH MARKLE (DEM/REP);222;20.00

WRITE-IN;7;.63

School Director At Large CLEARFIELD AREA SCHOOL DISTRICT

MARY ANNE WESDOCK JACKSON (DEM/REP);3,850;99.43

WRITE-IN;22;.57

School Director At Large

MOSHANNON VALLEY AREA SCHOOL DISTRICT

WRITE-IN;71;100.00

School Director PHILIPSBURG/OSCEOLA AREA - REGION 6

ESTELLE ELIZABETH BOWMAN (DEM);118;90.08

WRITE-IN.;13;9.92

School Director PHILIPSBURG/OSCEOLA AREA - REGION 9

LINDA K BUSH (DEM/REP);273;96.81

WRITE-IN;9;3.19

School Director WEST BRANCH SCHOOL DISTRICT REGION I

CHRISTINA M BROWN (REP);446;97.59

WRITE-IN;11;2.41

School Director DUBOIS AREA SCHOOL DISTRICT-DISTRICT B

GILBERT J BARKER (DEM/REP);2,645;99.55

WRITE-IN;12;.45

School Director GLENDALE AREA SCHOOL DISTRICT REGION III

KAY LYNN STIVER (DEM/REP);192;98.97

WRITE-IN;2;1.03

School Director HARMONY AREA SCHOOL DISTRICT REGION II

WRITE-IN;31;100.00

School Director HARMONY AREA SCHOOL DISTRICT REGION III

SUSAN E GALLAHER (DEM);103;97.17

WRITE-IN;3;2.83

School Director WEST BRANCH SCHOOL DISTRICT REGION II

JAMES E EMIGH (DEM/REP);520;99.81

WRITE-IN;1;.19

School Director WEST BRANCH SCHOOL DISTRICT REGION III

WRITE-IN;46;100.00

School Director DUBOIS AREA SCHOOL DISTRICT-DISTRICT A

VOTE FOR 2

DUSTAN R DODD (DEM/REP);1,236;96.87

WRITE-IN;40;3.13

School Director DUBOIS AREA SCHOOL DISTRICT-DISTRICT C

VOTE FOR 2

MARK J GILGA (DEM/REP);315;51.05

ROBERT G WACHOB (DEM/REP);289;46.84

WRITE-IN;13;2.11

School Director GLENDALE AREA SCHOOL DISTRICT REGION II

VOTE FOR 2

JEFFREY S GALLAHER (DEM/REP);268;44.52

RICHARD JAMES CREE (REP);320;53.16

WRITE-IN;14;2.33

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