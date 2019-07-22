Read Isaiah 41: 1-10

Do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10 (NIV)

PRAYER: Wonderful Lord, thank you for reassuring us that you are greater than anything we may face. Amen

THOUGHT FOR THE DAY: God is my ever-present help in times of trouble.

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