...A STRONG THUNDERSTORM WILL AFFECT PARTS OF ELK...CLEARFIELD...
MCKEAN...POTTER...CAMERON...AND CLINTON COUNTIES UNTIL 130 AM EDT...
AT 1245 AM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED A STRONG THUNDERSTORM NEAR
MEDIX RUN, MOVING NORTHEAST AT 30 MPH.
VERY HEAVY RAIN IS EXPECTED.
WIND GUSTS 40 TO 50 MPH ARE POSSIBLE.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
ST. MARYS, CAMERON, WHARTON, EMPORIUM, BENEZETTE, STEVENSON DAM, ELK
RIVER, HICKS RUN, KEATING SUMMIT, TAMARACK, KETTLE CREEK STATE PARK,
MEDIX RUN, TRUMAN, SIZERVILLE, AUSTIN AND DRIFTWOOD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD
TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED
ROADWAYS.
FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE
SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.
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