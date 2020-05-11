CURWENSVILLE — Squirrel Tails for Trout founder Pat Domico announced there will be a trout stocking on Friday, May 15 near the Curwensville Community Center at 2:30 p.m.

This stocking is in memory of Gary Lee Bloom who passed away Feb. 5.

The stocking is sponsored in part by the Curwensville VFW Ladies Auxiliary Post 842, George and Shirley Magnuson and Clearfield County Career and Technology Center.

Everyone is welcome to attend. For more information call Domico at 236-3621.

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