...FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM TO 9 AM EDT
TUESDAY...
...FREEZE WATCH IN EFFECT FROM LATE TUESDAY NIGHT THROUGH
WEDNESDAY MORNING...
* WHAT...FOR THE FREEZE WARNING TONIGHT, SUB-FREEZING TEMPERATURES
AS LOW AS 27 ARE EXPECTED. FOR THE FREEZE WATCH FOR TUESDAY
NIGHT, SUB-FREEZING TEMPERATURES AS LOW AS 29 ARE POSSIBLE.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL PENNSYLVANIA.
* WHEN...FOR THE FREEZE WARNING, FROM 1 AM TO 9 AM EDT TUESDAY.
FOR THE FREEZE WATCH, FROM LATE TUESDAY NIGHT THROUGH
WEDNESDAY MORNING.
* IMPACTS...FROST AND FREEZE CONDITIONS WILL KILL CROPS, OTHER
SENSITIVE VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR
PLUMBING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE PROTECTIVE MEASURES AS FREEZING TEMPERATURES COULD DAMAGE OR
KILL TENDER PLANTS AND VEGETATION. POTTED PLANTS SHOULD BE
BROUGHT INSIDE.
THE LATEST FORECAST INFORMATION CAN BE FOUND ON THE NWS STATE
COLLEGE FACEBOOK PAGE AND TWITTER @NWSSTATECOLLEGE, OR ON THE WEB
AT WEATHER.GOV/CTP.
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