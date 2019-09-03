ROBERT E. RIDDLE

...DENSE FOG WILL BLANKET THE VALLEYS THROUGH THE PRIMARY MORNING
COMMUTE HOURS TODAY...
...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN STATE COLLEGE HAS ISSUED A DENSE
FOG ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING.
* VISIBILITIES...BELOW ONE-QUARTER OF A MILE, BUT DOWN TO JUST A
FEW HUNDRED FEET IN SOME LOCATIONS.
* TIMING...THROUGH 9 AM TODAY. VISIBILITY WILL STEADILY IMPROVE TO
OVER 1 MILE BETWEEN 9 AND 10 AM.
* IMPACTS...POOR TRAVEL CONDITIONS THROUGH THE MORNING COMMUTE
HOURS TO WORK AND SCHOOL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOTORISTS ARE ADVISED TO SLOW DOWN...USE LOW BEAM HEADLIGHTS AND
KEEP A SAFE FOLLOWING DISTANCE FROM THE VEHICLE IN FRONT OF YOU.
CONSIDER ALLOWING EXTRA TIME TO REACH YOUR DESTINATION. GO TO
WEATHER.GOV/SAFETY/FOG FOR MORE INFORMATION ON FOG SAFETY.
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