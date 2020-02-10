COMMODORE — Purchase Line High School has announced its honor roll for the second marking period of the 2019-20 school year.
Grade 12High Honor: Hunter Antisdel, Skylar Bartlebaugh, Addaleia Beer, Destiny Bingaman, Crystal Boyer, Emilia Bracken, Marlee Butz, Dana Campbell, Cortland Craig, Kyle Day, Todd Deyarmin, Matthew Gooderham, Gabriel Kitchen, Colin Matz, Jenna Nichol, Kevin Parkhurst, Giovanni Scott, Kyle Smith, Debra Spaid, Makenna Stover, Emileigh Syster, Charles Voskoyan, Taylor Wards, Kristin Zurenko.
Honor: Jacob Barnett, Thomas Buterbaugh, Faron Flynn, Cullen Goncher, Nicolas Leamer, John Puit, Michael Rummel, Charles Schmittle, Bria Small, Emma Smith, Angel Stephenson, Megan Wilkie, Emily Woods, Andre Wray, Anthony Wyno, Benjamin Yingling.
Grade 11
High Honor: Alayna Allan, Sophia Bloxdorf, Terri Bugay, Sydnee Elick, Brooke Eyler, Kelly Jennings, Samuel Kauffman, Thea Myers, Aliya Nichol, Alexander Ryen, Joshua Syster, Noah Westover.
Honor: Juileen Bartlebaugh, Sierra Bartlebaugh, Halli Flynn, Isaac Huey, Hailey Hughes, Gabriel Lamer, Tara Leamer, Rachel Lundberg, Kailin McWilliams, Abigail Misko, Tyler Scott, Bruce Simmons, Zachary Waite, Alyvia Ziesman.
Grade 10High Honor: Rose Ball, Zander Bennett, Jayce Brooks, Gabriella Burgett, Avery Falisec, Mason Gearhart, Hannah Homerski, Cody Jobe, Halley Kachmarchi, Kahlan Lavender, Ryan Little, Jade Misko, Noah Peles, Makenna Rummel, Madison Scalese, Vincenzo Scott, Chessa Shaffer, Bethany Smith, Faith Smith
Honor: Kaleigh Aikens, Haley Anderson, Keygan Batten-Richmond, Zoey Faught, Abigail Goss, Joseph Johnson, Levi Kephart, Jack Matz, Serinity Pearce, Ethan Peterson, Sarah Smith, Nolan Stewart, Michael Stibrik, Katie Stiffler, Brady Syster, Haleigh Thacker, Carlena Ward.
Grade 9High Honor: Andrew Beer, Peyton Falisec, Jenica Fleming, Abigail Goncher, Makenzie Houck, Cherish Kauffman.
Honor: Rodney Ball, Lauren Bennett, Kara Harbrige, Gabriella Hughes, Cole Keith, Joseph Lamer, Payton Miller, Makinna Pearce, Andrew Smarsh, Rachel Snyder, Devin Tomlinson, Bailey Weaver, Charlee Woods.
Grade 8High Honor: Katrina Barkey, Bella Bartlebaugh, Jalyn Buterbaugh, Charles Edwards, John Elick, Mykala Harriger, John Hughes, Leland Johnston, Peyton Lavender, Anna Layden, Stella Murdock, Hailey Nichol, Leeah Peles, Mikeayla Ryen, Sanuel Smith, Jayden Sokol, Emma Spencer, Brooklyn Syster, Racheal Ward, Hannah Westover, Katelin Woods.
Honor: Max Ball, Daniel Boring, Desiree Brady, Quentin Brooks, Madison Davis, Benjamin Lundberg, Owen Miskok, Brooke Piper, Sadie Shaw, Brock Small, Eddie Stewart, Wyatt Sturgeon, Zachary Yingling.
Grade 7High Honor: Addison Buterbaugh, Kylie Chigas, Isaac Kester, Jakob Mountain, Alissa Phillips, Alonna Phillips, Rebeccalynn Phillips, Hannah Snyder, Emmy Twigg, Brooklynn Walker, Katie Weaver, Sophia White.
Honor: Kennedy Bennett, Aniah Byers, Coby Byers, Daniel Esposti, Aveyah Foster, Iva Fox, Taylor Geer, Faith Goncher, Johnathan Good, Taylor Hodge, Jianna Hopkins, McKenzie Keener, Devlan Kordish, Natalie Misko, Matthew Patrick-Rushnok, Ella Scott, Logan Smith, Tyler Stiffler, Zander Stiffler, Rachel Zurenko