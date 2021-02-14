Philipsburg-Osceola Senior High School has announced its honor roll listings for the second quarter of the 2020-21 school year.
Grade 9
High Honor Roll — Madeline Mae Bainey, Alexis Nicole Branton, Madeline Blair Cartwright, Benjamin R Coudriet, Lauren Sage Dugan, Mikaiya Kei Dymeck, Marcus Adam Gable, Colton R Hanson, Reese R Hazelton, Adria Christine Hockenburry, Megan Elizabeth Holencik, Olivia R Hutton, Justin Paul Ivicic, Annie Rose Johnson, Jakodi Allen Jones, Haydn Scott Kephart, Lenora Celeste Levonick, Madison Elaine Lumadue, Grant Michael Lutz, Camden Christopher Mason, Chloe June Matson, Kate Elizabeth Meyers, Aidan Michael Minarchick, Paige Dorothy Mittelbrunn, Isabella Leann Paladina, Michael Benjamin Rodriguez, Adrianna Joelle Romano, Khendyl Kaye-Lynn Sharrer, Tatelynne Marie Swatsworth, Kelis Emily Wellings, Haylee Lynn Wood.
Honor Roll — Noah Joseph Ballenger, Dayton James Barger, Madison Shai Barger, Joseph William Bloom, Evan Randall Bock, Zoey A Bryan, Owen Maxwell Burns, Marlee Rose Butterworth, Leon Dong, Timothy S Evans, Nathan Charles Fleck, Hunter Lee Foster, Kinslee Addison Glunt, Skyler Marie Hampton, Nolan T Hite, Alivia Caroline Kramer, Kyra L Lansberry, Mackenzie Day Lego, Zachary Douglas Lingle, Grace E McClure, Kiersten R McGarry, Jacob Robert Pancoast, Angelina Marie Quigley, Ali Jo Sankey, Josivelle Caitlin Sites, Leah Marie Ann Stone, Gavin Scott Stover, Baylie Lynne Vroman.
Grade 10
High Honor Roll — Riley Tobias Bickle, Sarah Danielle Bock, Mykenna Rae Bryan, Alexis Pearl Clark, Mischa Kaydence Corrigan, Cassady Siena Curtorillo, Gavin Walker Emigh, Benjamin Frederick Gustkey, Emily Grace Herr, Robert James Massung Jr., Chad Stephen Muckey, Camden Jo Potter, Autumn Catherine Ricketts, Paige Amelia Rishel, Mikalina Gabrielle Romano, Noah Brighton Schnarrs, Abby Lynn Vaux, Tanner Justin Wildman, Kate Larue Yoder.
Honor Roll — Starcia Danielle Bainey, Alexander Depto, Jacob Peter DeSimone, Arianna Guadalupe Garcia, Oliver Douglas Harpster, Kristen Alauna Lansberry, Brady Michael Lewis, Kayla Donna Lockett, Dakota Sky Maines, Jolee Nicole Monoskey, Nathaniel Chase Mostyn, Danelle Isabel Pannebaker, Willow Shae Phillips, Manna Marie Potter, Grace Lynne Shaw, Dawson Manning Snyder, Devyn Joseph Suhoney, Nicholas Aspen Swortwood, Reagan Elizabeth Thorp, Brandon Edward Walker, Brooklyn Marie Williams.
Grade 11
High Honor Roll — Sierra Diane Auman, Madison Rose Barnhart, Kalista Anastasia Butler, Cassie Eleanor Butterworth, Nicholas Eldon Coudriet, Isabella Laney Curtorillo, Olivia Marie Curtorillo, London Elizabeth Cutler, Abigail Elizabeth Depto, Zachary William Eckberg, Aaron Curtis Eichenlaub, Schenley Elizabeth Farrell, Andrew William Faust, Karly Amandalynn Framer, Cade Dylan Glace, Vanessa Autumn Harper, Miranda Marie Hubler, Luke Wyatt Hughes, Paige Renee Jarrett, Janey Margaret Johnson, Josiah Wiley Kephart, Zachary Paul Kolbe, Abigail Jo Lumadue, Sydney Grace Maines, Parker Joseph Matson, Robert Thomas McCulley, Savannah Riley Miller, Audrey Kaitlin Smith, Nicholas Michael Sypa, Luke Anthony Vadala, Reilly Christine Vroman, Brandon Clement Warner, Heather Storm Wayland, Parker John White, Jeremy Thomas Whitehead.
Honor Roll —Tessa Nicole Barnett, Ariana Marie Cianci-Donovan, Nathaniel S Crawford, Tristan Gette Doyle, Braeden Douglas Fenton, Wyatt Richard Finocchio, Austin Michael Foster, Lysa Page Hynd, Ambrosia Grace Martin, David Lane Meersand, Mercedes Nicole Myers, Ashley Sue Petro, Tessa Nicole Reams, Josie Kate Tekely, Kylie Marie Timko, Madison Elizabeth Vaughn, Brian Ferdin Wallace Jr.
Grade 12
High Honor Roll — Skylar Renae Askey, Dominik Joseph Barnyak, Cody Lee Beauseigneur, Jada Aaliyah Bumbarger, Katie Elizabeth Chverchko, Ella G Cochran, Cheyanne Lee Corrigan, Aaron James Depto, Layla GeorgeAnna Dixon, Lydia Catherine Dixon, Alexis LeeAnn Dyke, Wyatt Allen Fink, Kelsey Renee Fleck, Chad Owen Frank, Zoee Rebekah Perry Gray, Emily Elizabeth Greenawalt, Cecelia Caroline Hite, Alayna Stephanie Johnson, Emily Sue Kephart, Amara Destiny Knepp, Riley Renee Kukla, Joshua Dennis Lesko, Abigail Morgan Lonjin, Haley Dawn Mantz, Matthew James McClenahan, Jordan Rae McDonald, Hannah Jane Minarchick, Cameron Randell Miscavish, Parker Edward Moore, Brianna C Moriarity, Thomas Michael Pelesky, Caleb James Pellerite, Morgan Meredith Phillippi, Ethan Scott Pry, Kyle Henry Reese, William James Rishel, Sara Elaine Rowles, Thomas William Stephens, Emily Elizabeth Switala, Kathrine Devon Trentham, Jacob James Vaux, Alayna Renee Webster, Carter Ryan Webster, Harley Rose Williams, Makayla Dawn Williams, Jordyn Paige Williamson, Spencer X Wilsoncroft.
Honor Roll — Zachary Tyler Benninghoff, Angus Andrew Cook, Noah David Costenbader, Alex Thomas Cowfer, Kathryn Renee Descavish, Nathan Nicholas Gustkey, Samantha Ann Hardy, Jocelyn Raeann Hutton, Nicholas Michael Koltunovich, Bryan Lee Kost, Brian Frederick Lansberry, Harley Jean Maines, Connor Joseph McCracken, Joseph Anthony Merryman, Nicholas Chance Mostyn, Aunnah Joy Nagel, Gregg Louis Paladina, Noah Riley Parish, Caitlin Nicole Pritts, Autumn Marie Riggleman, Serenity Crystal Saupp, Natalie Regan Shaw, Nakeyda Denyse Siviour, Timmy James Teats, James Christian Tew, Henry George Walker, David Francis Weaver, Ryan Michael Whitehead, DJ Young, Riley Charlotte Yurky.