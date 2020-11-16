PHILIPSBURG — Philipsburg-Osceola Senior High has announced its high honor roll and honor roll for the first quarter of the 2020-21 school year.
Grade 9
High Honor Roll: Madeline Mae Bainey, Dayton James Barger, Evan Randall Bock, Alexis Nicole Branton, Owen Maxwell Burns, Madeline Blair Cartwright, Benjamin R. Coudriet, Leon Dong, Mikaiya Kei Dymeck, Marcus Adam Gable, Kinslee Addison Glunt, Reese R. Hazelton, Megan Elizabeth Holencik, Justin Paul Ivicic, Annie Rose Johnson, Jakodi Allen Jones, Haydn Scott Kephart, Lenora Celeste Levonick, Madison Elaine Lumadue, Grant Michael Lutz, Camden Christopher Mason, Chloe June Matson, Kate Elizabeth Meyers, Aidan Michael Minarchick, Paige Dorothy Mittelbrunn, Isabella Leann Paladina, Adrianna Joelle Romano, Khendyl Kaye-Lynn Sharrer, Josivelle Caitlin Sites, Kelis Emily Wellings, Haylee Lynn Wood.
Honor Roll: Madison Shai Barger, Joseph William Bloom, Zoey A. Bryan, Marlee Rose Butterworth, Carson Daniel Carlheim, Janalanna Jean Carns, Joshua Merrell Davis, Samantha Marie Daye, Paul Joseph Dobo, Trey Robert Doyle, Lauren Sage Dugan, Timothy S. Evans, Ethan Hunter Furgison, Rylie Nicole Green, Brandon Thomas Hahn, Skyler Marie Hampton, Nolan T. Hite, Adria Christine Hockenburry, Olivia R. Hutton, Nicholas Jon Johnson, Alexander Michael Knepp, Kyra L. Lansberry, Zachary Douglas Lingle, Grace E. McClure, Colton John Moore, Jacob Robert Pancoast, Zachary Abraham Patrick, Ian M Phillips, Liberty Madison Reed, Michael Benjamin Rodriguez, Ali Jo Sankey, Kristie Lynn Sharpless, Jay-Laa SueAnne Stark, Leah Marie Ann Stone, Tatelynne Marie Swatsworth, Baylie Lynne Vroman, Gavin Robert Walk, Daisy M Wayland.
Grade 10
High Honor Roll: Starcia Danielle Bainey, Riley Tobias Bickle, Sarah Danielle Bock, Mykenna Rae Bryan, Alexis Pearl Clark, Mischa Kaydence Corrigan, Cassady Siena Curtorillo, Gavin Walker Emigh, Benjamin Frederick Gustkey, Emily Grace Herr, Kayla Donna Lockett, Robert James Massung Jr., Jolee Nicole Monoskey, Chad Stephen Muckey, Paige Amelia Rishel, Noah Brighton Schnarrs, Abby Lynn Vaux, Brandon Edward Walker, Tanner Justin Wildman, Kate Larue Yoder.
Honor Roll: Zachary Allen Bumbarger, Kristina Brock Carnley, Branyelle Lynn Carns, Kayla Jolee Cates, Jacob Reece Cole, Gracie Danielle Cowfer, Alexander Depto, Oliver Douglas Harpster, Christina Marie Hayes, Emah Grace Irvin, Kristen Alauna Lansberry, Brady Michael Lewis, Nathaniel Chase Mostyn, Danelle Isabel Pannebaker, Shane Tadhg Parish, Logan David Phillippi, Camden Jo Potter, Manna Marie Potter, Dennis Michael Prestash Jr., Autumn Catherine Ricketts, Mikalina Gabrielle Romano, Parker Jackson Scaife, Dawson Manning Snyder, Devyn Joseph Suhoney, Brandon Allan Supko, Eric John Supko, Brooklyn Marie Williams, Jocelyn Grace Williams.
Grade 11
High Honor Roll: Sierra Diane Auman, Madison Rose Barnhart, Kalista Anastasia Butler, Cassie Eleanor Butterworth, Nicholas Eldon Coudriet, Isabella Laney Curtorillo, Olivia Marie Curtorillo, London Elizabeth Cutler, Abigail Elizabeth Depto, Tristan Gette Doyle, Zachary William Eckberg, Schenley Elizabeth Farrell, Andrew William Faust, Braeden Douglas Fenton, Karly Amandalynn Framer, Cade Dylan Glace, Vanessa Autumn Harper, Miranda Marie Hubler, Luke Wyatt Hughes, Paige Renee Jarrett, Janey Margaret Johnson, Josiah Wiley Kephart, Zachary Paul Kolbe, Abigail Jo Lumadue, Parker Joseph Matson, Robert Thomas McCulley, Savannah Riley Miller, James Joseph Richtscheit, Audrey Kaitlin Smith, Nicholas Michael Sypa, Josie Kate Tekely, Luke Anthony Vadala, Reilly Christine Vroman, Keera Rose Walborn, Brian Ferdin Wallace Jr., Brandon Clement Warner, Heather Storm Wayland, Jeremy Thomas Whitehead.
Honor Roll: Tessa Nicole Barnett, Ariana Marie Cianci-Donovan, Cooper James Colton, Nathaniel S. Crawford, Justice Paige Arlene Decker, Aaron Curtis Eichenlaub, Wyatt Richard Finocchio, Austin Michael Foster, Colby Lucas Hahn, Dominick Todd Havens, Samuel W Kolesar, Dakota James Laskowsky, Sydney Grace Maines, Ambrosia Grace Martin, Matthew Dylan Martin, David Lane Meersand, Benjamin Jacob Meyers, Cheyenne Autumn Pannebaker, Kay Marie Perschka, Ruby Elizabeth Pinto, Tessa Nicole Reams, Zoie Rayne Stephens, Kylie Marie Timko, Madison Elizabeth Vaughn, Parker John White, Gracelyn Rae Wisor.
Grade 12
High Honor Roll: Skylar Renae Askey, Dominik Joseph Barnyak, Cody Lee Beauseigneur, Jada Aaliyah Bumbarger, Katie Elizabeth Chverchko, Ella G Cochran, Cheyanne Lee Corrigan, Aaron James Depto, Layla GeorgeAnna Dixon, Lydia Catherine Dixon, Wyatt Allen Fink, Kelsey Renee Fleck, Zoee Rebekah Perry Gray, Emily Elizabeth Greenawalt, Cecelia Caroline Hite, Alayna Stephanie Johnson, Emily Sue Kephart, Amara Destiny Knepp, Nicholas Michael Koltunovich, Riley Renee Kukla, Joshua Dennis Lesko, Abigail Morgan Lonjin, Haley Dawn Mantz, Matthew James McClenahan, Connor Joseph McCracken, Jordan Rae McDonald, Hannah Jane Minarchick, Cameron Randell Miscavish, Parker Edward Moore, Brianna C Moriarity, Thomas Michael Pelesky, Caleb James Pellerite, Morgan Meredith Phillippi, Ethan Scott Pry, William James Rishel, Sara Elaine Rowles, Thomas William Stephens, Emily Elizabeth Switala, James Christian Tew, Kathrine Devon Trentham, Jacob James Vaux, Henry George Walker, David Francis Weaver, Alayna Renee Webster, Carter Ryan Webster, Ryan Michael Whitehead, Harley Rose Williams, Jordyn Paige Williamson.
Honor Roll: Azalya April Alspaugh, Zachary Tyler Benninghoff, Trent Gregory Butler, Alexia Rebecca Cianci-Donovan, Angus Andrew Cook, Noah David Costenbader, Alex Thomas Cowfer, Benjamin Robert Crain, Alexis LeeAnn Dyke, Timothy Shamus Flood, Nathan Nicholas Gustkey, Kyle Lezzer Hahn, Samantha Ann Hardy, Megan Elizabeth Ireland, Bryan Lee Kost, Brian Frederick Lansberry, Colby William Lewis, Alexis Michelle Maines, Harley Jean Maines, Triston Michael Martain, Gary Allen Miller, Nicholas Chance Mostyn, Aunnah Joy Nagel, Gregg Louis Paladina, Noah Riley Parish, Caitlin Nicole Pritts, Kyle Henry Reese, Autumn Marie Riggleman, Serenity Crystal Saupp, Natalie Regan Shaw, Nakeyda Denyse Siviour, Cameron Jesse Spingola, Timmy James Teats, Hunter Trey Weitoish, Makayla Dawn Williams, Spencer X. Wilsoncroft, DJ Young, Riley Charlotte Yurky.