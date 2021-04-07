PHILIPSBURG — Philipsburg-Osceola Senior High School has announced its high honor roll and honor roll lists for the third quarter of the 2020-2021 school year.
Grade 9
High Honor Roll: Madeline Bainey, Noah Ballenger, Evan Bock, Alexis Branton, Madeline Cartwright, Benjamin Coudriet, Mikaiya Dymeck, Marcus Gable, Nolan Hite, Adria Hockenburry, Megan Holencik, Eleanor Huston, Olivia Hutton, Justin Ivicic, Annie Johnson, Nicholas Johnson, Jakodi Jones, Lenora Levonick, Madison Lumadue, Grant Lutz, Camden Mason, Kate Meyers, Aidan Minarchick, Paige Mittelbrunn, Isabella Paladina, Adrianna Romano, Ali Sankey, Tatelynne Swatsworth, Kelis Wellings, Haylee Wood
Honor Roll: Devin Albright, Madison Barger, Joseph Bloom, Olivia Bolton, Zoey Bryan, Marlee Butterworth, Joshua Davis, Leon Dong, Lauren Dugan, Timothy Evans, Nathan Fleck, Kinslee Glunt, Skyler Hampton, Reese Hazelton, Haydn Kephart, Alexander Knepp, Tyler Kozak, Alivia Kramer, Chloe Matson, Grace McClure, Kiersten McGarry, Michael Miller, Colton Moore, Liberty Reed, Michael Rodriguez, Khendyl Sharrer, Kendra Smith, Leah Stone, Chloe Watkins, DaisyM Wayland
Grade 10
High Honor Roll: Riley Bickle, Sarah Bock, Mykenna Bryan, Alexis Clark, Mischa Corrigan, Cassady Curtorillo, Gavin Emigh, Benjamin Gustkey, Oliver Harpster, Robert Massung Jr., Chad Muckey, Willow Phillips, Camden Potter, Autumn Ricketts, Paige Rishel, Mikalina Romano, Abby Vaux, Tanner Wildman, Kate Yoder
Honor Roll: Starcia Bainey, Kristina Carnley, Gracie Cowfer, Alexander Depto, Jacob DeSimone, Arianna Garcia, Christina Hayes, Kristen Lansberry, Kayla Lockett, Jolee Monoskey, Nathaniel Mostyn, Danelle Pannebaker, Logan Phillippi, Kennedy Pryde, Noah Schnarrs, Dawson Snyder, Devyn Suhoney, Brandon Supko, Eric Supko, Nicholas Swortwood, Brandon Walker, Brooklyn Williams
Grade 11
High Honor Roll: Sierra Auman, Madison Barnhart, Kalista Butler, Cassie Butterworth, Nicholas Coudriet, Isabella Curtorillo, Olivia Curtorillo, London Cutler, Justice Decker, Abigail Depto, Zachary Eckberg, Schenley Farrell, Andrew Faust, Karly Framer, Cade Glace, Vanessa Harper, Miranda Hubler, Paige Jarrett, Janey Johnson, Josiah Kephart, Zachary Kolbe, Abigail Lumadue, Sydney Maines, Ambrosia Martin, Parker Matson, Robert McCulley, David Meersand, Savannah Miller, James Richtscheit, Nicholas Sypa, Josie Tekely, Luke Vadala, Reilly Vroman, Brandon Warner, Heather Wayland, Parker White, Jeremy Whitehead
Honor Roll: Tessa Barnett, Abigail Briskar, Ariana Cianci-Donovan, Cooper Colton, Nathaniel Crawford, Tristan Doyle, Aaron Eichenlaub, Braeden Fenton, Austin Foster, Colby Hahn, Alex Hamilton, Luke Hughes, Lysa Hynd, Abby Jones, Linda Long, Matthew Martin, Mackenzie Myers, Mercedes Myers, Dominic Shaw, Audrey Smith, Bryan Smith, Kylie Timko, Madison Vaughn, Brian Wallace Jr., Maggie Young
Grade 12
High Honor Roll: Skylar Askey, Dominik Barnyak, Cody Beauseigneur, Jada Bumbarger, Katie Chverchko, Cheyanne Corrigan, Aaron Depto, Kathryn Descavish, Layla Dixon, Lydia Dixon, Alexis Dyke, Wyatt Fink, Kelsey Fleck, Chad Frank, Zoee Gray, Emily Greenawalt, Cecelia Hite, Alayna Johnson, Emily Kephart, Amara Knepp, Nicholas Koltunovich, Riley Kukla, Brian Lansberry, Brandon Lego, Abigail Lonjin, Haley Mantz, Matthew McClenahan, Jordan McDonald, Hannah Minarchick, Cameron Miscavish, Parker Moore, Brianna Moriarity, Nicholas Mostyn, Aunnah Nagel, Thomas Pelesky, Caleb Pellerite, Morgan Phillippi, Ethan Pry, Kyle Reese, William Rishel, Sara Rowles, Thomas Stephens, James Tew, Kathrine Trentham, Jacob Vaux, Henry Walker, David Weaver, Carter Webster, Ryan Whitehead, Harley Williams, Jordyn Williamson
Honor Roll: Zachary Tyler Benninghoff, Alexia Cianci-Donovan, Angus Cook, Alex Cowfer, Benjamin Crain, Timothy Flood, Samantha Hardy, Jocelyn Hutton, Megan Ireland, Bryan Kost, Joshua Lesko, Colby Lewis, Harley Maines, Connor McCracken, Gregg Paladina, Caitlin Pritts, Autumn Riggleman, Natalie Shaw, Kansas Smith, Cameron Spingola, Emily Switala, Timmy Teats, Alayna Webster, Hunter Weitoish, Makayla Williams, DJ Young, Riley Yurky.