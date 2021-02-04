HOUTZDALE — Moshannon Valley Junior/Senior High School has announced its second quarter honor roll for the 2020-21 school year.
Grade 7
Annabeth Anderson, Hannah Bowman, Troy Canner, Valent Cervenak, Alexis Clarkson, Alydia Greenawalt, Jensen Hansel, Lacee Latosky, Leah Martin, Kaden Mills, George Nestlerode, Marley Reese, Colby Reifer, Ava Robinson, Jeaneicia Sellers, Jeremiah Sidorick, Samuel Taylor, Mya Walstrom, Andrew Waslosky, Carter Weakland, Joey Woodring, and Jack Yarger.
Grade 8
Glenn Beaulieu, Autumn Beirlair, Carter Berg, Landon BUck, Abigail Caldwell, Danica Clarkson, Paige Dillon, Daruis Hansel, Cole Hutton, Kaden Kephart, Madison McCoy, Kyle Merrick, Brooke Mihalko, Matthew Muoio, Alexis Passmore, Selahrae Perea, Abigail Reifer, Brenton Rohrbacker, Mazie Sattler, Isaac Smeal, Savana Walborn, Michael Warholic.
Grade 9
Angelina Dong, Isabella Ferguson, Kate Fox, Jaden Friend, Rebecca Kiner, Kendra Lewis, Oscar Lin, Lilly Marinel, Tessa Martin, Karleigh Sage, Regis Spewock, Riley Wharton, Olivia Williams, Kendall Woodring, Ella Berg.
Grade 10
Makenzie Daniel, Sophia Demko, Madison Mills, Lance Morgan, Mason Philips, Janaye Shimmel, Cassie Travis, Connor Williams, Zachary Witherow.
Grade 11
Jayley Agans, Sara Caldwell, Hannah Campbell, Emily Davis, Abby Gilson, Rashelle Greenawalt, Kadin Hansel, Nikolai Hansel, Justice Hertlein, Arionna Houser, Michael Kitko, Samuel Lukehart, Sarah McClelland, Emily Murawski, Mindy Murawski, Faith Townley, Nikolaus Smeal, Ethan Webb.
Grade 12
Leigha Anderson, Carlie Bailey, Marah Barnhart, Lauren Beck, Nathan Bloom, Sydney Bubb, Paige Davis, Carleigh Dixon, Kalie Fleck, Tabitha Gallaher, Justice Miller, Daphne Nevling, Bridget Pedmo, Casey Ream, Haley Smart, Jonna Smeal, Joseph Spewock, Alura Stehley, Jordan Vogel, Aaron Wonderling.