HOUTZDALE — Moshannon Valley Junior-Senior High School has announced its first marking period honor roll.
Distinguished
Honor Roll
Grade 7 — Autumn Beirlair, Carter Berg, Landon Buck, Abigail Caldwell, Aiden Campbell, Jaynee Capitos, Noah Charney, Danica Clarkson, Paige Dillon, Darius Hansel, Alena Keith, Kaden Kephart, Wyatt Lamison, Madison McCoy, Klye Merrick, Brooke Mihalko, Matthew Muoio, Alexis Passmore, Abigail Reifer, Zachary Reifer, Brentan Rohrbacker, Mazie Sattler, Courtney Selvage, Donivan Smeal, Isaac Smeal, Libbi Socie, Abigale Twoey, McKenzie Warholic, Akira Waugh
Grade 8 — Ella Berg, Makenna Chase, Angelina Dong, Kate Fox, Rebecca Kiner, Julie Kohute, Kendra Lewis, Oscar Lin, Lilly Marinel, Tessa Martin, Karleigh Sage, Regis Spewock, Riley Wharton, Olivia Williams
Grade 9 — Zoey Baranchak, Makenzie Daniel, Zachary Dullen, Gavin Dunlap, Lauren Eckberg, Roman Faulds, Phebe Fortney, Cynthia Howell, Tiffany Knepp, Logan Mann, Chase Mayes, Madison Mills, Gabriella Moore, Lance Morgan, Mason Philips, Kurtis Reams, Grace Rohrback, Lucas Shaner, Janaye Shimmel, Aiden Smith, Brianna Thompson, Cassie Travis, Austyn Walborn, Zachary Witherow, Andrew Zimmerman
Grade 10 — Jayley Agans, Jacob Bell, Alexander Beirlair, Sara Caldwell, Hanna Campbell, Riley Chase, Jocelyn Clark, Rashelle Greenawalt, Nikolai Hansel, Zane Hensal, Michael Kitko, Sarah McClelland, Chase Shoemaker, Nikolaus Smeal, Melena Templeton, Tiffany Vanish, Ethan Webb
Grade 11 — Alyssa Anderson, Leigha Anderson, Carlie Bailey, Lauren Beck, Jenna Bowman, Sydney Bubb, Kalie Fleck, Tabitha Gallaher, Bridget Pedmo, Harley Powell, Casey Ream, Jonna Smeal, Grace Spencer, Joseph Spewock
Grade 12 — Summer Adams, Joseph Bacher, Austin Berlair, Alex Capitos, James Davis, Aubrey Dotts, Michael Flango, Madison Fyock, Sara Hamm, Abigail Holenchik, Dylan Honan-Pelka, Lauren Kawa, Alexis Kruise, Jarred Lane, Taylor Malinich, Brooke Mosley, Nathan Murarik, Robert Templeton, Sarah Tocimak, Savannah Van Scoyoc, Renee Waite, Noah Webb
Honor Roll
Grade 7 — Faith Caldwell, Cole Hutton, Alexa Sankey
Grade 8 — Anthony Keith, Gage Waite, Kendall Woodring
Grade 9 — Noah Anderson, Michael Ball, Cameron Collins, Katelynn Finch, Carson Moore, Gavyn Varner, Skyler Warrick-Williams
Grade 10 — Aaron Domanick
Grade 11 — Katelenn McBride
Grade 12 — Nathaniel Beers, Charles Jones, Benjamin Murawski, Nathan Reams.