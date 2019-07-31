NELDON M. PETERS

MINERAL SPRINGS — Neldon M. Peters, 84, of Mineral Springs, passed away Saturday, July 27, 2019 at his home.

A memorial service will be held at 2 p.m. on Saturday, Aug. 3, 2019 at the Bigler Full Gospel Tabernacle Church with the Rev. Darl Ware officiating. The family will receive friends on Saturday at the church from 1 p.m. until the time of services.

Arrangements are under the direction of the Bennett and Houser Funeral Home, Inc.

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