A heartfelt thank you to all involved in Takedown Cancer held during the Clearfield v. Phililpsburg-Osceola wrestling match and Buster’s Sports Bar Dart Tournament for donating proceeds to the Bob Perks Cancer Assistance Fund. In the first quarter of 2020, the Bob Perks Fund distributed $19,165 donated dollars to Clearfield County cancer patients. Your contributions make a difference.

Marjann Young

Bob Perks Cancer Assistance Fund

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