COMMUNITY;CONFIRMED;PROBABLE
ALLPORT;1-4;1-4
BECCARIA;1-4;1-4
BRISBIN;1-4;0
CLEARFIELD;119;19
COALPORT;19;1-4
CURWENSVILLE;49;12
DUBOIS;217;55
FALLENTIMBER;13;1-4
FLINTON;8;1-4
FRENCHVILLE;1-4;0
GLEN RICHEY;1-4;0
GRASSFLAT;1-4;0
HAWK RUN;1-4;1-4
HOUTZDALE;38;6
IRVONA;10;0
KARTHAUS;13;1-4
LAJOSE;10;1-4
LUTHERSBURG;1-4;5
MADERA;1-4;1-4
MAHAFFEY;16;6
MORRISDALE;27;1-4
MOSHANNON;1-4;1-4
MUNSON;9;1-4
NEW MILLPORT;1-4;0
OLANTA;8;6
PENFIELD;1-4;1-4
PHILIPSBURG;86;5
ROCKTON;8;1-4
SMITHMILL;1-4;0
SNOW SHOE;11;0
WEST DECATUR;13;1-4
WESTOVER;8;1-4