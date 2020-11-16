COMMUNITY;CONFIRMED;PROBABLE

ALLPORT;1-4;1-4

BECCARIA;1-4;1-4

BRISBIN;1-4;0

CLEARFIELD;119;19

COALPORT;19;1-4

CURWENSVILLE;49;12

DUBOIS;217;55

FALLENTIMBER;13;1-4

FLINTON;8;1-4

FRENCHVILLE;1-4;0

GLEN RICHEY;1-4;0

GRASSFLAT;1-4;0

HAWK RUN;1-4;1-4

HOUTZDALE;38;6

IRVONA;10;0

KARTHAUS;13;1-4

LAJOSE;10;1-4

LUTHERSBURG;1-4;5

MADERA;1-4;1-4

MAHAFFEY;16;6

MORRISDALE;27;1-4

MOSHANNON;1-4;1-4

MUNSON;9;1-4

NEW MILLPORT;1-4;0

OLANTA;8;6

PENFIELD;1-4;1-4

PHILIPSBURG;86;5

ROCKTON;8;1-4

SMITHMILL;1-4;0

SNOW SHOE;11;0

WEST DECATUR;13;1-4

WESTOVER;8;1-4

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