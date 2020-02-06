...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 5 AM TO 1 PM EST
FRIDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION CHANGING TO HEAVY SNOW. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS AND
ICE ACCUMULATIONS OF A LIGHT GLAZE.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL PENNSYLVANIA.
* WHEN...FROM 5 AM TO 1 PM EST FRIDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...RAIN WILL CHANGE TO FREEZING RAIN AND SLEET
IN THE PRE DAWN HOURS BEFORE CHANGING TO A PERIOD OF HEAVY SNOW
BEFORE SUNRISE FRIDAY MORNING. ONE INCH PER HOUR RATES ARE
POSSIBLE BETWEEN 6 AM AND 11 AM. NORTHWEST WINDS WILL GUST
BETWEEN 20 AND 30 MPH FRIDAY AFTERNOON WHILE TEMPERATURES FALL
THROUGH THE 20S.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
THE PENNSYLVANIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION AND PENNSYLVANIA
TURNPIKE COMMISSION REMIND MOTORISTS TO ADJUST SPEEDS BASED ON
DRIVING CONDITIONS AS WINTER WEATHER IMPACTS PENNSYLVANIA
ROADWAYS.
CALL 5 1 1 OR VISIT WWW.511PA.COM FOR THE LATEST TRAVEL, ROADWAY
AND TRAFFIC CONDITIONS.
TO REPORT SNOW OR ICE, POST TO THE NWS STATE COLLEGE FACEBOOK
PAGE, USE TWITTER @NWSSTATECOLLEGE, OR VISIT WEATHER.GOV/CTP.
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