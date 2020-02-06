OSCEOLA MILLS — Columbia Vol. Fire Co. of Osceola Mills is hosting its monthly fish dinner on Friday, Feb. 7 from 4 to 6:30 p.m. The dinner will be held at the fire hall located at 140 Curtin St. in Osceola Mills.

Adult dinners are $11 each. Meal includes choice of baked or fried fish, potato, macaroni and cheese, a vegetable and stewed tomatoes. A full salad bar and dessert bar is included along with a choice of two soups and beverages.

Take outs are available as well as delivery. For delivery service, call 339-5046 Ext. 0.

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