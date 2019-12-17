HUNTINGDON — The Clearfield Alliance girls basketball team was downed by Calvary Christian Academy 32-4 on Tuesday.
Calli Manno and Susan Mann each had a bucket for the Lady Crusaders.
CACS dropped to 0-6 overall and 0-3 in the ACAA. The Lady Crusaders travel to Clymer Christian Academy on Thursday.
Clearfield Alliance—4
Graham 0 0-0 0, Teats 0 0-4 0, Shimmel 0 0-2 0, McTavish 0 0-2 0, Manno 1 0-2 2, Mann 1 0-0 2, Gallaher 0 0-0 0, Ramkawsky 0 0-0 0. Totals: 2 0-10 4.
Calvary Christian—32
Kauruter 2 4-4 8, Ruby 0 0-0 0, Ehresman 1 1-2 3, Peachey 4 3-4 11, Kuhstos 2 1-2 5, Suttles 0 0-0 0, Busy 0 0-0 0, Anderson 2 1-1 5, Ayers 0 0-0 0. Totals: 11 10-13 32.
Score by Quarters
CACS 2 0 2 0—4
CCC 11 5 9 7—32