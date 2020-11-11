Community;Confirmed;Probable
BECCARIA;1-4;1-4
CLEARFIELD;89;15
COALPORT;15;1-4
CURWENSVILLE;36;11
DUBOIS;165;43
FALLENTIMBER;10;1-4
FLINTON;7;1-4
FRENCHVILLE;1-4;0
GLEN RICHEY;1-4;0
GRAMPIAN;1-4;5
GRASSFLAT;1-4;0
HAWK RUN;1-4;1-4
HOUTZDALE;35;5
IRVONA;8;0
KARTHAUS;10;1-4
LAJOSE;7;1-4
MADERA;1-4;0
MAHAFFEY;9;6
MORRISDALE;22;1-4
MOSHANNON;1-4;1-4
MUNSON;9;1-4
NEW MILLPORT;1-4;0
OSCEOLA MILLS;15;8
OLANTA;8;1-4
PENFIELD;1-4;1-4
PHILIPSBURG;48;1-4
ROCKTON;6;1-4
SMITHMILL;1-4;0
SNOW SHOE;9;0
WEST DECATUR;7;1-4
WESTOVER;5;1-4
WOODLAND;15;11