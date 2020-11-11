Community;Confirmed;Probable

BECCARIA;1-4;1-4

CLEARFIELD;89;15

COALPORT;15;1-4

CURWENSVILLE;36;11

DUBOIS;165;43

FALLENTIMBER;10;1-4

FLINTON;7;1-4

FRENCHVILLE;1-4;0

GLEN RICHEY;1-4;0

GRAMPIAN;1-4;5

GRASSFLAT;1-4;0

HAWK RUN;1-4;1-4

HOUTZDALE;35;5

IRVONA;8;0

KARTHAUS;10;1-4

LAJOSE;7;1-4

MADERA;1-4;0

MAHAFFEY;9;6

MORRISDALE;22;1-4

MOSHANNON;1-4;1-4

MUNSON;9;1-4

NEW MILLPORT;1-4;0

OSCEOLA MILLS;15;8

OLANTA;8;1-4

PENFIELD;1-4;1-4

PHILIPSBURG;48;1-4

ROCKTON;6;1-4

SMITHMILL;1-4;0

SNOW SHOE;9;0

WEST DECATUR;7;1-4

WESTOVER;5;1-4

WOODLAND;15;11

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